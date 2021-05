Trieste, autocarro prende fuoco in corsa

TRIESTE - Autocarro a fuoco, l'allarme oggi, venerdì,appena sopra Trieste poco prima di mezzogiorno.

Alle 11.40 la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Opicina è intervenuta sulla SP 1 in direzione Santa Croce per l’incendio di un autocarro.

Il conducente e il passeggero hanno notato del fumo uscire dal cofano: hanno dunque accostato immediatamente all'alzezza di Campo Sacro ed abbandinato il mezzo, subito dopo avvolto dalle fiamme. Veicolo distrutto.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad estinguere il fuoco e in seguito alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area. In corso le idagini sule cause.