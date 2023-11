Tribunale tedesco, ok all'estradizione di Turetta

PADOVA - Il tribunale tedesco ha disposto l'estradizione per Filippo Turetta. La decisione sarà comunicata al Ministero della Giustizia che chiederà a Ministero dell'Interno di disporre il trasferimento in Italia di Turetta. "Il tribunale tedesco ha disposto l'estradizione di Filippo Turetta. Ringrazio la giustizia tedesca per i tempi rapidi con i quali ha operato, la nostra Ambasciata e le forze dell'ordine che stanno lavorando ininterrottamente per questo obiettivo". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Filippo Turetta ha dato il proprio consenso a venire consegnato alle autorità italiane. Lo riferisce una nota della Polizia tedesca recapitata stamani all'avvocato italiano del giovane, Emanuele Compagno.

Nell'auto di Turetta un coltello, guanti e un cellulare

Un coltello da cucina con una lama di dodici centimetri, probabilmente l'arma del delitto, un paio di guanti e un telefono cellulare, sono stati rinvenuti dalla polizia tedesca nella borsa di Filippo Turetta, all'interno della Punto nera fermata lungo l'autostrada vicino a Lipsia. Lo riferiscono i quotidiani locali e nazionali. Nella vettura sarebbero state individuate anche tracce di sangue, presenti anche sulle scarpe e sui vestiti del 22enne. sarebbero stati trovati infine circa 300 euro in contanti; altri accertamenti sono in corso sull'eventuale acquisto di una scheda Sim straniera per poter utilizzare il telefonino senza venire tracciato.

