Il Tribunale tedesco di Halle, l'isolamento per Turetta è 'consueto'

HALLE (GERMANIA) - Filippo Turetta è in una cella da solo non per motivi particolari ma in quanto è una modalità di detenzione "consueta" per i detenuti in custodia cautelare in Germania. E' quanto si desume da dichiarazioni fatte dal portavoce del Tribunale di prima istanza di Halle parlando del carcere della città della Sassonia Anhalt detto il "Bue rosso" (Roter ochse) e noto per il suo famigerato passato, soprattutto nazista ma anche comunista, al quale è stato dedicato un memoriale con esposizione permanente e progetti pedagogici e di ricerca sulle vittime della violenza di regime.

Turetta "si trova attualmente nell'istituto per la custodia cautelare qui, nel centro della città di Halle, nel cosiddetto Roter Ochse", ha detto a giornalisti il viceportavoce dell'Amtsgericht, Thomas Puls. "Non sono il portavoce dello Jva (carcere, ndr) ma presumo che abbia una cella singola, come di consueto", si è limitato ad aggiungere Puls rispondendo a domande su quali siano le condizioni del giovane. Nella prigione di Halle, aperta nel 1842, sotto il nazismo furono rinchiusi uomini cui erano state inflitte pesanti condanne tra cui numerosi tedeschi condannati per motivi politici, prigionieri di guerra e forzati, ricorda il sito del memoriale.

Dall'autunno del 1942 alla fine della guerra, vi furono eseguite un totale di 549 condanne a morte inflitte a persone provenienti da 15 Paesi europei e dalla Tunisia. La liberazione dei detenuti da parte delle truppe americane nell'aprile 1945 fu seguita, a partire dall'estate dello stesso anno, da diversi anni di utilizzo del carcere da parte degli occupanti sovietici, che fecero valere la propria interpretazione della legge con l'aiuto di tribunali militari e deportazioni in campi speciali. Dal 1950 al 1989, il ministero della Sicurezza di Stato (Mfs) della Ddr utilizzò una parte dell'edificio come centro di custodia cautelare, mentre altre aree del carcere furono utilizzate per i condannati alla detenzione, in particolare donne a partire dal 1954.

Il Centro memoriale "Roter Ochse Halle (Saale)", inaugurato nel 1996, è ospitato nell'ex edificio per le esecuzioni della magistratura nazista, trasformato in struttura per gli interrogatori dall'MfS. Il Centro dedica le sue mostre permanenti e i suoi progetti di ricerca ed educativi alle vittime della giustizia a sfondo politico dal 1933 al 1945 e dal 1945 al 1989, conclude il sito. Di fronte al carcere è comparso anche un mazzo di fiori per ricordare Giulia.