La Triathlon Sprint Gold di Caorle in diretta streaming su Youtube e Venetoglobe

VITTORIO VENETO - La fame di triathlon (e sport in generale) dopo i mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus è tanta.



Così lo staff organizzativo di Silca Ultralite Vittorio Veneto ha pensato di proporre per coloro che non potranno essere presenti a Caorle (VE) una diretta streaming.



Sul canale Youtube “Silca Triathlon” e sul sito di VenetoGlobe domenica 9 agosto verrà trasmessa in tempo reale la Triathlon Sprint Rank Gold Città di Caorle, prima manifestazione sportiva in terra ferma per la cittadina caorlotta e uno dei primi eventi di triathlon in Italia dopo la fine del lockdown per il Covid. La gara di Porto Santa Margherita è valida come seconda tappa della Sgambaro Triathlon Challenge, la cui classifica sarà determinata sommando i tempi conseguiti nel triathlon dell’Alpago (BL) e i tempi di Caorle. Come premi, i prodotti dell’azienda di Castello di Godego (molino e pastificio) guidata dal presidente Pierantonio Sgambaro.



“Queste prime gare dopo la riapertura – commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti – seguono la normativa dei protocolli anti-covid e sono a numero chiuso. In molti altri avrebbero voluto essere presenti, ma non è possibile “accettare” tutti. Abbiamo così pensato di proporre – e nel triathlon non è per niente usuale – una diretta streaming sul nostro canale Youtube e su VenetoGlobe in modo da poter raggiungere tutti gli appassionati. In più, è un modo per farci conoscere anche da coloro che magari non conoscono questo sport, ma ne sono incuriositi e potrebbero appassionarsi”.



La giornata di domenica 9 agosto, che vedrà i triathleti affrontare le distanze sprint, 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa a piedi, sarà “anticipata” sabato 8 agosto da un pomeriggio dedicato ai più piccoli, dai 6 ai 17 anni. Dalle ore 16.00, nel campo gara di viale Lepanto (nei pressi della piscina comunale) si tufferanno in acqua, saliranno in bici e correranno, Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A e Youth B (con varie distanze a seconda dell’età).



Tra le normative anti-covid da seguire, partenze a cronometro (con area di chiamata singola per ogni atleta) per i kids sabato, sistema rolling start (5 atleti ogni 10 secondi) domenica per lo sprint, con la frazione di ciclismo (4 giri) no draft, senza scia e il percorso della frazione di corsa in un giro unico in modo da evitare andata e ritorno sulla medesima strada. Cinquanta metri prima dell’arrivo ci saranno due corsie distanziate di un metro.



Gli atleti, una volta arrivati dovranno indossare la mascherina (che verrà consegnata al traguardo dai volontari dell’organizzazione) e igienizzarsi con apposito gel. Tutti coloro che accederanno al campo gara dovranno consegnare all’organizzazione (in segreteria o al checkpoint di entrata nell’area delimitata per il triathlon) un’autodichiarazione sullo stato di salute ed essere sottoposti alla misurazione della temperatura.