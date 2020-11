Treviso zona gialla, ecco cosa cambia da oggi

TREVISO - Da oggi scattano ufficialmente le misure del nuovo Dpcm firmato dal premier Conte mercoledì sera. Come già annunciato, Treviso è nella zona gialla, ovvero nella fascia dove si applica la normativa valida per l’intero territorio nazionale.



Che cosa cambia quindi da oggi e fino al 3 dicembre? Scatta il coprifuoco. Dalle 22 alle 5 del mattino dopo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. Questi spostamenti andranno sempre motivati tramite autocertificazione (che potete trovare qui).



Sugli spostamenti durante la restante parte della giornata in ogni caso è “fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. Gli spostamenti tra Regioni gialle ( a differnza delel zone arancioni e rosse), ad esempio Veneto e Friuli, non sono soggetti a restrizioni, salvo nella fascia orari del coprifuoco, tra 22 e le 5, dove serve senz'altro l'autocertificazione.



Tra le novità introdotte anche la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Per bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie, gelaterie, invece, resta confermata la chiusura alle ore 18 e il divieto di consumo sul posto, con possibilità di svolgere l’attività di vendita per asporto (adesso fino alle ore 22:00) e consegna a domicilio (senza limiti orari). È inoltre confermato il limite di quattro persone per tavolo, con distanziamento interpersonale di un metro, salvo che siano persone conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.



Sono inoltre sospese le visite ai musei e alle mostre, vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Permane il divieto di svolgere fiere, sagre ed altri eventi, come pure le attività convegnistiche o congressuali. Sono anche sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.



In zona gialla è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Restano invece chiuse palestre, piscine e centri benessere.



Da oggi tutte le scuole superiori proseguiranno le lezioni con didattica a distanza e sui mezzi pubblici, bus e treni, è consentito il riempimento massimo del 50%.



Rimane ovviamente confermato l’obbligo di indossare la mascherina che copra naso e bocca e mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.