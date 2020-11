Treviso, zona gialla o arancione? Ristoratori con il fiato sospeso

TREVISO - Treviso rientra in zona gialla? arancione? mai come in queste ore l’attesa per il nuovo Dpcm tiene tutti con il fiato sospeso.



In particolare a tremare sono i ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie. Perché le nuove misure decise ieri dal Governo saranno attive da domani, giovedì 5 novembre, ma a metà pomeriggio ancora non è stato comunicato che cosa dovranno fare domani baristi e ristoratori. Sono loro, infatti, ancora una volta, la categoria che potrebbe essere più penalizzata a seconda della fascia in cui rientrerà il Veneto. Se sarà dichiarata regione a zona arancione dovranno chiudere e potranno effettuare solo l'asporto fino alle 22. Mentre se rientreremo nelle zona gialla, ovvero quella classificata "a minor rischio", potranno tenere aperto fino alle 18, come fatto fino a oggi. “Oggi chiudiamo alle 18 e domani mattina non sappiamo ancora cosa dobbiamo fare”, è lo sfogo generale dei ristoratori di Treviso.



Diversa la situazione per le altre attività e negozi che rimarranno chiusi sole nelle zone rosse. “Siamo aperti e andiamo avanti - dice con un filo di rassegnazione Alessandra della Libreria Universitaria San Leonardo - ma siamo in perdita, qui tutto il settore del commercio fa fatica”.



Per i ristoratori, già fortemente penalizzati per le chiusure della sera, “con i soli pranzi non si sopravvive e le misure di ristoro non sono sufficienti nemmeno ad arrivare a fine anno”, ribadisce Andrea Penzo Aiello, titolare del Diner e presidente di Treviso Imprese Unite. “Noi, non ci fermeremo, siamo decisi a far arrivare le nostre richieste a tutela di imprese ed autonomi sui tavoli governativi ed a richiedere un tavolo permanente che venga consultato ogni qualvolta si debba prendere una decisione per questa categoria”.