Treviso, "Una città a misura di donna per un territorio più accogliente e inclusivo"

TREVISO - Treviso città per le donne? “Noi vogliamo che lo diventi. Abbiamo ancora molta strada da fare in tema di pari opportunità. Oggi è indispensabile raccogliere i bisogni specifici al femminile, dall’uso della città, alle esigenze in tema lavoro, per coniugare i tempi vita-lavoro con risposte concrete”.



Questi gli obiettivi del nuovo festival “Treviso Città Per le Donne”, che si svolgerà dal 5 al 7 maggio a palazzo dei Trecento, promosso dal Comune di Treviso con la Commissione Comunale Pari Opportunità e Progetto Donne Veneto, con il supporto di Spazio Donna Treviso. Un ricco programma di convegni per costruire una riflessione comune attorno al tema della città e delle donne e alle occasioni per conoscere e scoprire la città al femminile, coinvolgendo la cittadinanza e le istituzioni con il supporto di esperte ed esperti dei differenti settori interessati e con l’obiettivo di giungere alla definizione di interventi concreti e operativi.



“Treviso è pronta a riflettere sulla parità di genere, sugli obiettivi raggiunti ma anche su quali siano le migliori esperienze per far crescere il nostro territorio - spiega l’assessore alle Politiche Sociali Gloria Tessarolo - . L’obiettivo è quello di perseguire il benessere sociale, economico e culturale puntando l'attenzione sulla parità di genere, mettendo a confronto punti di vista, ma anche le migliori esperienze italiane ed europee rendendo Treviso un laboratorio permanente di confronto in diversi settori, il lavoro senza dubbio, ma anche il turismo, l'urbanistica, la politica, la salute e poi lo sport, la mobilità, la formazione”. “Penso ai servizi per le neo mamme come lo smart working per le dipendenti comunali, i parcheggi rosa, ma anche attenzione ai servizi per le donne single o di diversa età ancora attive, per esempio le vedove, ampliando ad esempio il servizio del trasporto pubblici o della sicurezza”. “Disegnare una città a misura di donna, dunque, non offre solo l’opportunità di ripensare ai servizi in un’ottica femminile, ma apre le possibilità di creare un luogo più accogliente e inclusivo al fine di offrire una diversa chiave di lettura in termini culturali”, sottolinea Valeria Zagolin, presidente della Commissione Comunale Pari Opportunità.



Si partirà giovedì 5 maggio con “Fare Spazio – Conversazioni su spazi e architetture” a cura di Marta Baretti, architetta e consigliera Segretaria Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Treviso e Gabriella Bravin, architetta e Consigliera Segretaria della Fondazione Architettura Treviso. Si proseguirà nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30 con “Genere e Politica, l’innovazione da Tina Anselmi alla Golfo-Mosca”, talk introdotto e coordinato da Ivana Maria Padoan, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Venerdì 6 maggio, alle 9.30, si terrà invece “Treviso destinazione al Femminile: azioni in favore dello sviluppo di un turismo di genere”, coordinato da Iaia Pedemonte, giornalista e presidente “Gender Responsible Tourism”. Si proseguirà poi dalle ore 15.30 alle 18.30 con “Donne e Lavoro: numeri, storie e visioni”. Sabato 7 maggio, si terrà l’evento di chiusura “Agenda 2030 Obiettivo 5: strumenti locali per uno sviluppo globale”.