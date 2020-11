Treviso: "Un nuovo Piano Regolatore per superare la crisi del trasporto locale"

TREVISO - “La provincia di Treviso risulta la provincia veneta più colpita, per numero di contagi, dal coronavirus. Le nostre aziende hanno provveduto a mettere in sicurezza impianti, servizi, clienti e collaboratori, le nostre scuole hanno fatto sforzi ingenti per proteggere insegnanti, studenti e famiglie. E i trasporti pubblici, invece, cos’hanno fatto?”.



A dirlo, anzi a chiederlo all’amministrazione comunale, al sindaco e presidente dell’Anci Veneto, Mario Conte, al presidente della Mom, Giacomo Colladon e alle associazioni del commercio e alle istituzioni scolastiche, è AltraTreviso, un movimento di cittadini che ha lanciato una petizione online, per chiedere la formazione di un tavolo, aperto a tutti i soggetti, a cui si rivolgono per elaborare “azioni concrete che devono necessariamente partire da un’analisi dei flussi al fine di mettere in sicurezza i trasporti locali inerenti a tutte le attività produttive e dei servizi”.



“Alla riapertura delle scuole, sei settimane fa - spiega l’AltraTreviso - la Mom assicurava che “avrebbe apportato modifiche ai propri piani di trasporto seguendo l’assestamento degli orari scolastici e utilizzando i servizi dei privati in supporto” per garantire il rispetto della capienza massima prevista dalle norme; la settimana scorsa ci informano invece candidamente di non aver provveduto all’adeguamento in quanto sprovvisti di mezzi e fondi sufficienti per risolvere il problema”.



“E’ vostra diretta responsabilità -prosegue il gruppo di cittadini - anche rendere effettive le linee guida del Piano Regionale approvato per i Trasporti solo pochi mesi fa, con l’obiettivo di potenziare la mobilità regionale, per un Veneto di cittadini equamente connessi ed un sistema di trasporti orientato alla tutela dell’ambiente e del territorio”.



“La nostra non vuole essere una polemica politica fine a se stessa - sottolinea l'AltraTreviso - è ora il momento di unirci il più possibile in uno sforzo costruttivo tra istituzioni e cittadini per elaborare azioni concrete. Non vorremmo trovarci tra un mese, dopo gli ulteriori sacrifici e tutte le restrizioni che da domattina saremo di nuovo costretti a subire, alla riapertura delle scuole superiori e delle attività commerciali senza aver risolto tali problemi”.