A Treviso un corso tutto nuovo.

La delegazione ONAV di Treviso ha studiato una formula speciale per il prossimo corso di primo livello per conseguire la patente di Assaggiatore di Vino che partirà il 22 Settembre.

Questa edizione del corso va infatti incontro alle esigenze di sicurezza introdotte dalle normative per il contenimento della diffusione del Covid-19 che hanno cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di relazionarci in questo 2020.

Le 14 lezioni teoriche saranno tenute on-line in sette serate da circa 2 ore e potranno essere agevolmente seguite dal proprio computer collegandosi alla piattaforma ZOOM alla quale è possibile iscriversi gratuitamente. Questa modalità ci ha consentito di disporre di docenti di prim’ordine a livello nazionale che altrimenti non avremmo potuto ospitare in un corso tradizionale. E’ un onore ed un orgoglio per noi poter offrire ai partecipanti le lezioni tenute da Vito Intini (Presidente ONAV), Francesco Iacono (Direttore Generale ONAV), Vincenzo Andrea Gerbi Presidente Comitato Scientifico ONAV, Daniela Guiducci (Consigliere Nazionale ONAV), Gregorio Calì (Maestro Assaggiatore ONAV Catania), Cristina Battorti (Delegata ONAV Vicenza) oltre ai nostri preziosi Andrea Mattiello e Armido Bertolin.

Le degustazioni saranno invece raggruppate in cinque incontri di circa due ore e saranno condotte dal Delegato ONAV Treviso Alessandro Buso, coadiuvato dai membri della delegazione stessa. In ogni incontro saranno degustati dagli 8 ai 12 vini, per un totale di oltre 50 vini. La sede delle degustazioni si trova in Via Povegliano 46, a Camalò di Povegliano, presso il centro polifunzionale dove ha sede la Pro Loco di Camalò. Il centro è una struttura di 800 mq e dista circa 12 km dall’uscita Treviso Nord della A27. Si raggiunge facilmente e dispone degli spazi necessari per svolgere questa attività in totale tranquillità e sicurezza.

Dopo le lezioni è prevista la sessione d’esame con una prova teorica ed una pratica di degustazione di 5 Vini.

Il corso è aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza in materia!

Maggiori dettagli sono disponibili nel sito www.onav.it seguendo questo link https://www.onav.it/corsi/veneto/SezioneTreviso/corso-per-assaggiatore-di-vino-14-treviso-2020-08-03

Potete comunque contattarci anche via mail a treviso@onav.it, via Facebook, oppure telefonando al 3489349781