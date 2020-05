A Treviso triplicato il numero dei nuovi poveri

TREVISO - Sono triplicati i nuovi poveri trevigiani. Solo a marzo sono pervenute ai Servizi Sociali del comune di Treviso ben 50 richieste di aiuto di famiglie che per mancanza di liquidità, non riescono a fare la spesa a pagare l bollette o l’affitto. nello stesso periodo dello scorso anno le richieste erano state 18.



“Sono tutte famiglie che fino a marzo non si erano mai rivolte a noi - spiega l’assessore al sociale Gloria Tessarolo - Sono partite iva trovatesi senza lavoro e senza ammortizzatori, sono famiglie mono reddito, sono genitori separati che non sanno come pagare gli alimenti. In generale tutti non sanno come affrontare la mancanza di liquidità a causa dei ritardi della cassa integrazione e la sospensione dei redditi di cittadinanza. Per questo siamo partiti con il contributo per le rette per tutti i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia e asili nido paritarie".



“Dalla prossima settimana ripartiamo anche con la seconda tranche dei buoni spesa”, annuncia l’assessore Tessarolo. Lunedì 18 maggio infatti partirà la seconda tranche di assegnazione del Buono Alimentare “Treviso Solidale” per l’acquisto di spesa e beni di prima necessità. I buoni saranno spendibili fino al 30 giugno, avranno un taglio del valore di 10, 20 e 50 euro. Non saranno cedibili, non daranno diritto a resto e non potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche.



Il contributo sarà di 70 euro per un nucleo composto da una sola persona, 120 euro per un nucleo composto da due persone; 150 euro per un nucleo composto da tre persone, 180 euro per un nucleo composto da quattro persone e 200 euro per un nucleo composto da cinque persone o più persone destinato a coprire il fabbisogno settimanale. Al momento della spesa, effettuata negli esercizi aderenti i cittadini in possesso del buono consegneranno al negoziante o al cassiere il titolo di acquisto che verrà poi trattenuto dall’esercizio commerciale per la timbratura e la restituzione all’Ente.



Le richieste potranno essere inoltrate dal 18 al 26 maggio sia online accedendo al sito www.comune.treviso.it e compilando il form oppure tramite modulo, scaricabile sempre dal sito.



La domanda cartacea andrà poi presentata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30 ai Centri d’Ascolto Caritas Cittadino (via Canoniche 13), San Liberale (via Mantiero 2) e San Pio X (via Marconi 1) e da lunedì al venerdì al Centro di Ascolto Diocesano (via Venier, 50). La consegna dei buoni avverrà a partire dal 27 maggio nella sede dei servizi Sociali di viale Vittorio Veneto, 27.