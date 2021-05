A Treviso torna la musica: a luglio Subsonica, Venditti, Nek, Ranieri e Tozzi

TREVISO - Grandi big della musica e della comicità italiana in arrivo all’Arena della Marca, nuova venue per concerti e spettacoli live che si appresta ad aprire i battenti negli spazi dell’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso-Villorba con la rassegna “Veneto Oltre 2021”, organizzata da Zenit srl e New Age Club, che ha annunciato i primi nomi del calendario.



Ad inaugurare la stagione musicale, il prossimo 8 luglio, saranno i Subsonica, con il tour estivo che celebra i 25 anni della band simbolo del rock elettronico italiano.



Sabato 10 luglio sarà la volta del grande Antonello Venditti, che presenterà lo spettacolo “Unplugged Special 2021”, live che ripercorrerà in una versione unplugged le più importanti canzoni del suo straordinario repertorio come “Ci vorrebbe un amico”, “Roma Capoccia”, “Notte prima degli esami”.



Terzo appuntamento sarà invece con Umberto Tozzi, venerdì 16 luglio, con lo spettacolo “Songs”, che per la prima volta lo vedrà interpretare tutti i suoi grandi successi in chiave acustica. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto.



Martedì 20 luglio ecco Massimo Ranieri con lo spettacolo “Sogno e son desto”, un intenso viaggio nella grande musica d’autore italiana e internazionale, fra canzoni e colpi di teatro. Altro grande nome è quello di venerdì 30 luglio, Nek, anche lui protagonista di uno spettacolo acustico con le sue canzoni dal debutto ad oggi.



A chiudere la trafila, domenica 1 agosto, il nuovo one man show di Pucci, comico fra i più amati d’Italia, che divertirà il pubblico con lo spettacolo antologico in “Il meglio di”.



Tutti gli eventi della rassegna “Veneto Oltre 2021” saranno organizzati nel rispetto delle attuali disposizioni per il contenimento del Covid-19. I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita sul circuito Ticketone.