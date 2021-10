A Treviso torna il festival di cinema documentario di Sole Luna

TREVISO - Un nuovo format per la nuova edizione di “Sguardi doc” l’appuntamento con il Cinema del Reale a Treviso dal 19 al 22 ottobre.



Organizzato dall’associazione Sole Luna. Un Ponte tra le culture, il festival quest’anno mette il cinema al centro a sottolineare la nuova partnership culturale con Barbara, Silvia e Nicoletta Amadio titolari del Cinema Corso, unica sala cinematografica rimasta nel centro storico della città. Sarà proprio il Cinema Corso, infatti, la location di questa edizione che ospiterà 4 serate dedicate al documentario.



"Siamo veramente felici di realizzare Sole Luna Sguardi doc nello storico cinema Corso: vogliamo credere sia solo l’inizio di una fruttuosa collaborazione– dice Lucia Gotti Venturato, presidente dell’associazione Sole Luna - Mentre in passato si sentiva l’esigenza di portare il pubblico nei luoghi artistici, nelle sale museali, oggi più che mai le sale di proiezione devono tornare ad essere centro culturale e di incontro. Con #cinemalcentro esprimiamo questa urgenza”. “I cinema non sono semplici attività commerciali sono luoghi pulsanti di una città, di una comunità, dove si incontrano famiglie, coppie, scolaresche”, aggiungono le sorelle Amadio.



In programma, 4 serate dedicate al documentario in cui Sguardi doc porterà a Treviso una selezione di 16 film documentari tra corti e lungometraggi che raccontano la complessità del mondo: storie sui temi dei diritti umani, dell’ambiente, delle identità e del viaggio.



“Un viaggio – dicono i direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura - inteso come scoperta di luoghi e territori ma anche di ricerca delle proprie radici. Tratteremo film d’autore, alcuni in anteprima internazionale, selezionati dal comitato dell’associazione. In programma incontri con gli autori ed esperti per creare un legame e un confronto con il pubblico”.



Tra i 16 film, 6 lungometraggi e 10 tra corti e mediometraggi , verranno proiettati Il mio corpo di Michele Pennetta (Italia, Svizzera 2020, 82′) e The golden buttons di Alex Evstigneev (Russia 2020, 20′), vincitori della 16 edizione del Sole Luna Doc Film festival che si è svolto a Palermo a luglio. È stato selezionato per Sguardi doc, invece, Writing with Fire di Rintu Thomas e Sushmit Ghosh (India 2021, 93’) che accende i riflettori su una redazione tutta femminile nata nel cuore del Uttar Pradesh, lo Stato più popoloso dell’India un territorio conosciuto anche per il suo alto livello di corruzione e la violenza contro le donne. Per la sezione Veneto Doc, dedicata a registi veneti, si segnala l’anteprima internazionale di Agua Nas Guelras (Portogallo, 2021, 24’) di Marco Schiavon, con le musiche del compositore e musicista trevigiano Giovanni Schievano. Alle proiezioni dei documentari si aggiungono diversi eventi speciali.



Si inizia il 16 ottobre con Treviso Cinematografica, passeggiata nei luoghi del cinema a Treviso in collaborazione con l’associazione Cinema Labirinto. Un appuntamento di pre-festival con un itinerario affascinante che quest’anno per #Cinemalcentro indagherà non solo sui luoghi scelti come set da importanti registi come Vincenzoni, Girardi e il premio Oscar Sorrentino, ma su sale cinematografiche storiche ed ormai scomparse .