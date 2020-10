Treviso, il Teatro Del Monaco per un mese sarà un museo

TREVISO - Il Teatro Mario Del Monaco si mostra al pubblico. Durante il periodo di sospensione degli spettacoli dal vivo imposto dall’ultimo Dpcm, il teatro comunale di Treviso sarà trasformato in un museo tutto da visitare e da scoprire.



Dal 4 al 24 novembre, infatti, il teatro Del Monaco aprirà al pubblico, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, per offrire dei tour guidati alla scoperta delle sue sale storiche, dal palcoscenico ai palchi, fino al dietro le quinte.



Non solo, grazie alla collaborazione di Confartigianato Treviso, il foyer si trasformerà in luogo di esposizione, ospitando le opere d’arte di maestri artigiani della Marca, vere e proprie eccellenze del Made in Italy: il maestro vetraio Marco Varisco che da tre generazioni tramanda l’arte della modellazione e incisione del vetro, l’azienda Vazzoler fatta da artisti e artigiani specializzati in opere in ferro battuto forgiato a mano, il laboratorio artistico di ceramica e decorazione del maestro Umberto Visentin e Teknè sculture, dal 1979, laboratorio degli artisti Elena Ortica e Gaetano Brugnano.



L’idea di trasformare i quattro grandi teatri del Veneto in musei per continuare così a svolgere la loro funzione culturale e sociale del teatro a servizio dei territori, nasce dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con il comune di Treviso. La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato, mentre le visite saranno prenotabili dal sito del Teatro Stabile del Veneto, oppure al numero 04221520656.