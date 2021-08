Treviso, tangenziale chiusa per lavori da venerdì sera

TREVISO - Tangenziale chiusa per lavori. A partire dalle 22 di venerdì 13 agosto e fino alle 6 di sabato 14, sarà sospesa la circolazione lungo la tangenziale dalla rotatoria dell’aeroporto Canova di Treviso fino a Paese.



Il traffico sarà deviato su via Noaelse, viale della Repubblica e via Castellana. Il cantiere dei lavori di manutenzione della pavimentazione stradale sarà lungo 2 chilometri in direzione Castelfranco e comprenderà anche lo svincolo di ingresso della rotatoria sempre verso Castelfranco.



I lavori, eseguiti dalla ditta Brussi Costruzioni Srl per conto di Veneto Strade spa, saranno comunque segnalati sul posto e anche attraverso i pannelli digitali sparsi sul territorio comunale così come le deviazioni sulle altre strade.