Treviso supera Reggio Emilia a Jesolo

JESOLO - La Nutribullet Treviso Basket batte la Unahotels Reggio Emilia nella prima semifinale del Torneo Basketball IN Jesolo – Memorial Luca Silvestrin per 93-80 spinta da una grande prova di gruppo e dal duo Olisevicius-Macura, entrambi sopra i venti punti segnati. Domani si torna in campo alle 20.45 contro la vincente tra Pallacanestro Trieste ed Umana Reyer Venezia.

Barford apre la contesa con una tripla, Macura risponde subito con un lay-up nel traffico prima di regalare un cioccolatino a Paulicap per il 4-3 TVB. Mezzanotte trova la bomba del 7-5, Winston con un gioco da tre punti firma il controsorpasso reggiano. L’attacco di entrambe le squadre gira alla perfezione, e due bombe a stretto giro di Macura portano Treviso Basket sul 15-10 dopo meno di cinque minuti di gioco. Un canestro di Paulicap porta la Nutribullet sul 19-10, il viaggio in lunetta di Gombauld interrompe il parziale di TVB, che continua a spingere con il pull-up di Harrison e la tripla di Olisevicius per il 24-12. La Unahotels reagisce con Smith, Mezzanotte trova la seconda bomba personale del quarto e gli uomini di coach Vitucci volano sul 31-19. Nell’ultimo minuto di gioco è Gombauld dalla lunetta ad accorciare fino al 31-24 con cui la Nutribullet chiude il primo quarto.

E’ ancora Gombauld a suonare la carica per Reggio in avvio di secondo periodo, Harrison con una tripla delle sue riporta la Nutribullet sulla retta via, seguito subito da una bomba di Mascolo (37-26). Due triple di Osi ampliano il divario, Faye nel pitturato tiene a galla la UnaHotels, il canestro di JP vale il 47-33 che costringe coach Priftis a fermare il gioco. La Nutribullet tenta la fuga decisiva, volando sul +20 con il floater di Macura, ancora Faye e Barford provano a contenere il divario, ma un altro canestro di JP (a quota 16 all’intervallo) porta Treviso Basket alla pausa lunga in vantaggio per 55-37.

Faye in tap-in trova il primo canestro del terzo quarto, Barford in isolamento riporta Reggio a -14, Harrison da dietro l’arco rispedisce gli uomini di coach Priftis a distanza di sicurezza prima del gioco da tre punti di Cassius Winston. Harrison trova la tripla da metà campo sulla sirena che fa esplodere i tifosi trevigiani presenti al PalaCornaro, Winston risponde subito, ma alla festa del tiro da tre si aggiunge ancora una volta Olisevicius (66-50). Smith dalla lunga accorcia nuovamente, Osi in stepback ristabilisce il +17 Nutribullet. Barford si accende, Macura ed Olisevicius dalla lunetta mantengono Treviso in pieno controllo sul 77-61 a dieci minuti dal termine.

Vitali riaccende subito le speranze della Unahotels, Torresani spegne l’entusiasmo reggiano con una tripla ed un recupero fondamentale in difesa. Mascolo e Barford si scambiano canestri, Gombauld da sotto sigla il 71-82 che porta coach Vitucci a chiamare timeout. Mascolo in contropiede segna il +13, Smith da dietro l’arco riporta Reggio nuovamente a -10 prima di quattro punti di Macura che permettono alla Nutribullet di ritrovare ritmo e fiducia. Nel finale, spazio anche per i giovani Spinazzè, Muaremi e De Marchi. Reggio Emilia prova a rientrare, Treviso Basket gestisce la doppia cifra di vantaggio fino alla sirena fino al 93-80 con cui si conclude il match.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 80-93

UNAHOTELS: Winston 12 (2/6, 1/6), Barford 16 (5/9, 1/3), Grant (0/1, 0/1), Chillo (0/1 da 3), Faye 11 (4/5); Gallo, Gombauld 16 (3/5), Smith 14 (3/4, 2/4), Uglietti 2 (1/3), Vitali 9 (2/3, 1/3). Ne: Suljanovic, Fanke, Cheatham. All.: Priftis

NUTRIBULLET: Bowman 1 (0/1, 0/1), Harrison 15 (1/3, 3/5), Macura 22 (4/5, 3/4), Mezzanotte 6 (0/3, 2/3), Paulicap 12 (5/8, 0/1); Spinazzè, Muarem, Torresani 5 (1/1 da 3), De Marchi, Mascolo 7 (2/5, 1/3), Mazzola (0/2, 0/2), Oliseviucius 25 (3/3, 5/6). All.: Vitucci

ARBITRI: Dori, Vita, Centonza

NOTE: parziali 24-31, 37-55, 61-77. T.l.: RE 25/32, TV 18/25. Da 2: RE 20/37, TV 15/31. Da 3: RE 5/18, TV 15/26. Rimbalzi: RE 12+26 (Gombauld 2+3), TV 4+20 (Paulicap 1+6). Assist: RE 5, TV 7. Perse: RE 12, TV 12 (Mascolo 5). Recuperi: RE 8, TV 7. 5 falli: Paulicap.