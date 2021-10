Treviso sul podio del concorso europeo dedicato a Oscar Wilde

ODERZO / TARZO - La Regione Veneto e la provincia di Treviso in particolare possono festeggiare orgogliosamente. Il Veneto è nuovamente protagonista con due giovanissimi autori nel panorama letterario europeo.

Con la terza commissione di giuria composta dal Prof. Harold René Mancini, Cav. Carlo Olmo, Prof. Mario Sellaro e presidente di giuria il Prof Luca Filipponi, Matilde Piccoli di Oderzo con l’opera La libertà e Federico Tomasi di Tarzo con l’opera Fanciulli dal pigiama a righe; entrambe nella sezione giovanissimi, hanno sbaragliato gli altri concorrenti provenienti da ogni angolo d’Italia al Premio Wilde, guadagnandosi il secondo e terzo posto.

Premio Wilde è organizzato dalla Dreams Entertainment con l’Osservatorio Parlamentare Europeo. La finale si è svolta in Vercelli sabato 23 ottobre presso la sala SOMS. Con un sold out in sala.Durante l’evento sono stati consegnati anche i Wilde VIP European Award che sono andati a Margherita Fumero, Rosa Miranda, Francesco testa, Paola Bradamante e AUGE Accademia Universitaria degli studi giuridici Europei.

Ai vincitori del Wilde Vip European Award è stata consegnata anche un opera esclusiva offerta dal Menotti art Festival di Spoleto, cultural partner dell’evento.

All’evento ha presenziato anche l’On Lucia Azzolina ex ministro della scuola che ha incoraggiato i giovani a continuare a scrivere e di non sottovalutare mai l’importanza della poesia nella vita di tutti i giorni, qualsiasi mestiere si faccia.

La classifica dei vincitori è disponibile sul sito www.premiowilde.org