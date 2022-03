Treviso stasera in campo contro Bologna

TREVISO - La Nutribullet Treviso Basket torna in campo dopo un lungo stop e ad aspettarla c’è immediatamente la “classica” contro la Fortitudo Kigili Bologna.

L’anticipo della 21^ giornata di campionato si giocherà stasera, sabato 5 marzo, alle 20.00 al Palaverde e sarà “brandizzato” Serena Wines 1881, Sponsor Day che accompagnerà l’intera partita e premierà l’MVP del match. Prima della pausa per la Coppa Italia e le Nazionali che ha tenuto le squadre lontane dal parquet per tre settimane, entrambe le contendenti avevano chiuso con una sconfitta: la Fortitudo in casa con Brindisi, Treviso a Bologna contro Reggio Emilia. Per quanto riguarda la posizione in classifica, TVB è 11esima a 16 punti (8 vittorie e 10 sconfitte) con una gara da recuperare ed è a caccia di punti per cacciare la zona playoff.

La formazione di coach Martino invece si trova ultima, a 10 punti, con 5 vittorie su 19 partite disputate. Nella sfida di andata, Benzing trascinò i suoi alla vittoria in casa per 83-70, ma ci sono stati molti cambiamenti a livello di roster specie da parte bolognese.

EX – Matteo Chillo, bolognese DOC, è cresciuto nel vivaio della Fortitudo, dove ha giocato anche da senior proprio prima di firmare a Treviso, nel 2017-18. Henry Sims, invece, ha vestito la maglia di Bologna nella stagione 2019-20, prima dello stop forzato dei campionati a causa del Covid-19. Tra le fila di coach Martino, sebbene non disponibile per il match di sabato sera, c’è Matteo Fantinelli, ex di TVB dal 2014 al 2018 e Capitano nella sua ultima stagione in Veneto.

ARBITRI – Giovannetti, Quarta, Boninsegna

MEDIA – diretta televisiva dalle 20.00 su Eurosport 2 (canale 211) e in streaming su discoveryplus.it, previo abbonamento. Aggiornamenti live e interviste post partita sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

PRECEDENTI – 21 le sfide tra Fortitudo e TVB, fin dagli anni della A2, con 11 vittorie bolognesi e 10 trevigiane.