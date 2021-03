Treviso, sport in lutto per la scomparsa del maestro De Carlo, fondatore del Judo Treviso

TREVISO - Il mondo dello sport trevigiano in lutto per la scomparsa del maestro Berardino De Carlo, uno dei pionieri delle arti marziali nella Marca e nel Veneto, fondatore nel 1959 dell’ Asd Judo Treviso. Aveva 91 anni.



Originario di Potenza, era giunta a Treviso nel ’58 come sottoufficiale di carriera dell’esercito. Al maestro (ottavo Dan) il merito di aver aperto in città una delle prime società di judo del Veneto da cui sono poi nati campioni e tecnici del judo regionale.



A darne la notizia oggi stata proprio la stessa società: “Con profonda commozione la famiglia del Judo Treviso stringendosi attorno alla moglie Rosetta, ai figli Enzo e Adolfo e ai loro congiunti informa che lunedì mattina il nostro Maestro Berardino De Carlo ci ha lasciati”.



Dall’80 all’88 De Carlo ha ricoperto la carica di Presidente del Judo Veneto e quella di Consigliere Nazionale per la Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). E’ stato, inoltre, consulente tecnico del Presidente federale e successivamente Presidente del Comitato Regionale Veneto. Nel 1992 era stato insignito della medaglia d’onore al merito sportivo della Federazione, mentre nel 2001 il Coni premiò i suoi sessant’anni di attività con la Stella d’Oro al merito sportivo.



“Una giornata triste per il mondo dello sport trevigiano. Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la comunità trevigiana”, il messaggio del sindaco Mario Conte.



Berardino De Carlo lascia la moglie Rosetta, i figli Adolfo con Alda ed Enzo con Ilenia, i nipoti Elena, Francesco, Monica e Filippo. Il funerale si svolgerà mercoledì 31 marzo, alle ore 15,30, alla Chiesa Votiva.