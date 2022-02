Treviso, sparite le code ai Covid point: da giovedì 3 febbraio l'ex Dogana chiude prima

TREVISO - Calano i contagi in Provincia di Treviso e di pari passo scende il numero di accessi nei punti tampone. Le code chilometriche per fare un tampone e le lunghe ore di attesa sembrano essere un brutto ricordo. Il report giornaliero di Azienda Zero sull’andamento della pandemia oggi indicava meno di 29mila trevigiani alle prese con il virus, solo domenica erano 40mila. A fronte di questi dati che fanno ben sperare sul rallentamento dei contagi l’Ulss2 ha annunciato una rimodulazione degli orari di apertura dei Covid point a partire dal 3 febbraio.



“In considerazione della diminuzione degli afflussi ai Punti tampone, grazie anche al potenziamento del progetto di screening scolastico comunale messo a punto dal dottor Rigoli in collaborazione con i sindaci - spiega l’azienda sanitaria - da giovedì 3 febbraio il Covid point dell’ex Dogana a Treviso anticipa la chiusura alle ore 19. Mentre a Conegliano sarà disattivato il Punto tamponi riservato agli studenti attivo al Distretto di Via Galvani, con accorpamento dell’attività alla Zoppas Arena”. L’Ulss 2 si riserva di apportare ulteriori modifiche a sedi e orari a seconda dell’andamento della curva epidemiologica.



Si ricorda che l’accesso ai Covid point di Altivole, Conegliano, Treviso e Oderzo, dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 14, è riservato alle prenotazioni di chi deve effettuare un tampone di fine isolamento, mentre il pomeriggio dalle 14 alle 19 ( oderzo fino alle 16.30) l’accesso è libero.



Da oggi, 1 febbraio, inoltre, si possono effettuare i tamponi di fine quarantena, con la possibilità di prenotarli anche tramite il sito dell’Ulss2, anche presso i Centri di medicina di Conegliano e Vittorio Veneto in convenzione con l'Ulss 2. Funzioneranno come nelle farmacie.