Treviso, sospesi 95 operatori sanitari non vaccinati dell'Ulss2

TREVISO - Raffica di sospensioni per il personale sanitario dell’Ulss2 non vaccinato, senza un valido motivo. Stiamo parlando di medici, infermieri, operatorio socio sanitari, tecnici di laboratorio, fisioterapisti che non hanno provveduto a vaccinarsi contro il Covid e non possiedono il Green pass, ora obbligatorio per tutti i lavoratori.



L’Ulss2 ha sospeso 89 dipendenti tra infermieri, oss, tecnici e 2 dipendenti amministrativi, più 6 medici per un totale di 95 lavoratori sospesi dal servizio. Resteranno a casa senza stipendio da qui a fine anno. L’unica possibilità per la revoca della sospensione è l’avvio del ciclo vaccinale a cui invece hanno provveduto 14 dipendenti.



Inizialmente infatti erano 103 i dipendenti a rischio sospensione, scesi poi agli attuali 95 così distribuiti: 33 lavoratori nel distretto di Treviso di cui 19 infermieri, 12 oss, 1 ostetrica e 1 tecnico di radiologia; 19 nel distretto di Asolo di cui 6 infermieri, 8 oss, 5 fisioterapisti e 17 in quello di Vittorio Veneto di cui 11 infermieri, 3 oss, 2 tecnici di laboratorio e 1 amministrativo.