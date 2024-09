Treviso si aggiudica il derby di Venezia

VENEZIA - Con una grandissima prestazione la Nutribullet Treviso Basket espugna il Taliercio e batte la Reyer per 75-78. Guidata da Bowman, Harrison e Alston, Treviso tocca anche il +15 e resiste al rientro granata.

Il calendario di LBA propone alla prima giornata il derby Veneto tra Umana Reyer Venezia e Nutribullet Treviso Basket, match dai tanti ex: Frank Vitucci e Valerio Mazzola da una parte, Davide Moretti, Jordan Parks, Amedeo Tessitori e Davide Casarin dall’altra.

Coach Spahija schiera nel quintetto iniziale Ennis, Munford, Parks, Simms, Kabengele; Frank Vitucci sceglie Mascolo, Harrison, Olisevicius, Alston e Paulicap.

Il primo canestro della stagione bianco-azzurra è di Justin Alston che appoggia al vetro i primi due del derby. La Reyer ci mette il fisico e con un 2+1 di Munford trova il sorpasso. È Alston l’uomo di TVB di questo inizio: tripla dall’angolo e parità. Munford ruba e va in contropiede, ma Mascolo risponde galleggiando in aria (8-7 dopo 4′). Un paio di triple di Wiltjer lanciano Venezia; si iscrive a referto anche Olisevicius che ferma il break con la sua consueta eleganza. Si sbloccano dalla lunetta anche Harrison ed il neo entrato Mazzola per il 17-13 con 2’30 da giocare alla prima pausa. La Nutribullet c’è: Bowman stoppa, Harrison spara in transizione. Ky è caldo: la sua tripla dall’angolo vale la parità a quota 19! La coppia di guardie TVB semina il panico nella difesa granata e il missile allo scadere di JP Macura vale il primo sorpasso Nutribullet che fissa il punteggio del primo quarto sul 23-24!

La fisicità di Kabengele è una spina nel fianco trevigiano (alla fine 17 punti e 21 rimbalzi). Non c’è problema: Bowman stoppa da dietro e Macura, di talento puro, riporta avanti la Nutribullet. Il numero 0 si rimette al lavoro, il suo 2/2 vale il +3 (25-28). Le difese stringono ulteriormente le maglie: ci vuole il primo canestro di Simms per muovere il punteggio. Anche Treviso si sblocca con la rubata di Macura che va a guadagnarsi un giro in lunetta. Ennis ne mette due in penetrazione ed è parità a metà secondo quarto (29-29). Ancora Bowman e ancora Ennis, la partita resta in totale equilibrio. A sparigliare ci pensano Mascolo dalla lunetta e Mezzanotte con la bomba: 32-36. La Reyer non molla un centimetro e con Moretti si riporta in parità. Nel clima da derby si esaltano Alston e Bowman: due triple e massimo vantaggio (36-42). Wiltjer con gancetto riavvicina Venezia, ma l’ultimo canestro è il buzzer beater di Ky Bowman (già a quota 13): le squadre vanno negli spogliatoi sul 38-45!

Al rientro dalla pausa lunga il primo mini break è della Reyer: il 4-0 consiglia Vitucci a fermare il match. Dopo il time out TVB riparte alla grande: assist di Mascolo, appoggio di Alston e nuovo +5 (42-47). Olisevicius si mette spalle a canestro e ricaccia Venezia a -7 dopo 3′. Harrison risponde ad Ennis, Alston a Kabengele, il divario resta di 7 lunghezze. Kabengele accorcia a cronometro fermo, Olisevicius però spara la sua prima bomba e regala a Treviso il nuovo massimo vantaggio (48-56). Il +8 però dura poco perchè dall’altra parte Wheatle risponde con la stessa moneta. Il match si sporca, è il momento del capitano: D’Angelo Harrison allo scadere dei 24″ colpisce da lontano e sale a quota 12. TVB difende forte, Alston appoggia in rovesciat0: +10 e questa volta è Spahija a fermare la partita. Venezia dalla lunetta rosicchia qualche punto, ma ancora una volta il finale di quarto premia Treviso con una fantastica tripla allo scadere di Andrea Mezzanotte! Si entra negli ultimi 10′ sul 54-64.

Paulicap, rimasto a lungo seduto per problemi di falli, apre l’ultimo periodo con 4 punti consecutivi che valgono il +14 (54-68)! Tyler Ennis segna con il fallo e riaccende il Taliercio, JP Macura e Dee Harrison però spengono subito gli entusiasmi granata: la Nutribullet scappa sul +15 (56-71) con 7′ sul cronometro. Si abbassano le percentuali da entrambe le parti ma il cronometro è amico di TVB. Si entra negli ultimi 4 minuti con 11 punti tra le squadre. Il traguardo è ancora lontano perchè Davide Moretti infila 6 punti consecutivi: è 65-71 a 3’02”. Coach Vitucci chiama time out. Il finale è una battaglia di nervi: Alston fa 2/2 e tiene due possessi pieni di vantaggio a 71″ dalla sirena finale. Moretti fa 2/3, Mascolo sorprende tutti e in layup mette il 69-75 a mezzo minuto dal termine. Non è finita: Wiltjer colpisce ancora da lontano per il nuovo -3. Bowman fa 1/2, Wiltjer è caldissimo e caccia il 75-76. È freddissimo invece Osvaldas Olisevicius che dalla lunetta non sbaglia e l’ultimo tentativo Reyer è fuori misura.

La Nutribullet Treviso Basket si impone al Taliercio e vince all’esordio per 75-78

UMANA VENEZIA - NUTRIBULLET TREVISO BASKET 75-78

UMANA: Ennis 10 (5-9, 0-1), Munford 5 (2-5, 0-1), Parks 2 (1-6), Simms 2 (1-2, 0-3), Kabengele 17 (5-6, 0-1); Tessitori 9 (2-4), Casarin 2 (1-2, 0-3), Moretti 11 (2-4, 1-7), Wheatle 3 (0-1, 1-4), Wiltjer 14 (1-5, 4-6). Ne: Lever, Janelidze. All.: Spahija

NUTRIBULLET: Mascolo 6 (2-2, 0-2), Harrison 14 (2-6, 2-6), Olisevicius 9 (2-4, 1-3), Alston 16 (4-9, 2-3), Paulicap 4 (2-3); Bowman 14 (0-2, 3-4), Torresani, Mazzola 2 (0-1, 0-1), Mezzanotte 6 (2-3 da 3), Macura 7 (1-4, 1-2). Ne: De Marchi, Martin. All.: Vitucci

ARBITRI: Baldini, Quarta, Marziali

NOTE: parziali 23-24, 38-45, 54-64. T.l.: VE 17/27, TV 19/22. Da 2: VE 20/44, TV 13/31. Da 3: VE 6/25, TV 11/24. Rimbalzi: VE 43 (16 off., Kabengele 21), TV 38 (5 off., Alston 11). Assist: VE 11 (Ennis 4), TV 12 (Mascolo 5). Perse: VE 12, TV 18 (Olisevicius 4). Recuperi: VE 5, TV 3. 5 falli: Paulicap al 36’05” (60-71), Harrison al 39’23” (67-73), Casarin al 39’54” (75-76).

Foto credits: Gregolin