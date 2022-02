Treviso, servizi sociali e controlli delle forze di polizia per arginare il fenomeno delle "baby gang"

TREVISO - Servizi di prevenzione delle forze di polizia, progetti condivisi tra le amministrazioni e alternative alla piazza. Sono queste le azioni che le amministrazioni trevigiane in sinergia con la Prefettura di Treviso, metteranno in campo per arginare il fenomeno delle aggregazioni tra ragazzi, anche minorenni, che spesso soffiano in liti o in episodi di microcriminalità, come è accaduto nelle scorse settimana a Treviso, Conegliano e Vittorio veneto. Il tema è stato al centro del tavolo svoltosi in Prefettura con i sindaci dei maggiori comuni della Marca.

“Possiamo dire che nella Marca non esiste il fenomeno di “baby gang”, non ci sono gruppi strutturati in tale modo - ha detto il Prefetto di Treviso Angelo Sidoti - ma assistiamo al fenomeno delle aggregazioni di ragazzi che spesso si lasciano andare a comportamenti di inciviltà o liti. Su questo abbiamo previsto dei servizi di prevenzione da parte delle forze di polizia, oltre a quelli che già ci sono e che vengono ripetutamente previsti ogni fine settimana a Treviso, come a Conegliano e Vittorio Veneto. Non dobbiamo però tralasciare l’aspetto a monte della problematica, ovvero verificare i motivi di aggregazione e offrire delle alternative ai ragazzi rispetto alla piazza”.



“I gruppi di giovani che manifestano il disagio sotto forma a volte anche di reati o bravate creano un danno a loro stessi e alla comunità, generando preoccupazione dal punto di vista della sicurezza”, ha sottolineano il sindaco Mario Conte. “Con il Prefetto abbiamo condiviso queste riflessioni consapevoli che stiamo facendo già un ottimo lavoro con polizia locale e forze dell’ordine. Abbiamo chiesto di incrementare i controlli con dei servizi mirati come è stato fatto a Treviso e Vittorio Veneto per dare una risposta forte di servizio per la sicurezza”.



“Agiremo poi con i nostri servizi sociali per andare in profondità. L’obiettivo dei sindaci non è di spostare il problema da un comune all’altro ma di risolverlo, mettendo in campo anche dei progetti condivisi creando una rete con i servizi sociali”. I sindaci si ritroveranno il prossimo 7 marzo per il tavolo dedicato a dipendenze da droga e alcool, ritenute il filo conduttore degli episodi di microcriminalità.

