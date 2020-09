Treviso, sbatte contro l'albero: illesi mamma e due figli

TREVISO - Non ha avuto gravi conseguenze l’incidente che ieri mattina ha coinvolto una 35enne di origini domenicane e i figli di 7 e 5 anni.



La donna, verso le 8.30, in via Brigata Marche, ha perso il controllo del mezzso ed è finita violentemente contro un albero.



L’auto per il contraccolpo è sbalzata a centro strada. Illesi tutti e tre gli occupanti dell’auto. Sul posto 118 e forze dell’ordine. Disagi al traffico.