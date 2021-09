A Treviso la Sala delle donne con nove ritratti di personalità importanti

TREVISO - A Treviso in piazza Rinaldi la prima “Sala delle donne di Treviso” del Veneto. Si tratta di una galleria itinerante di ritratti di donne che nella loro vita hanno realizzato qualcosa di importante in diversi campi, dalla politica, al lavoro allo sport e sono dunque di esempio alle giovani generazioni.



Inaugurata oggi con 8 ritratti, realizzati dagli illustratori del Comic Book Festival, prende le mosse dall’idea realizzata, nel 2016, da Laura Boldrini, allora presidente della Camera, a Montecitorio, con l’obiettivo di dare visibilità a tutte le donne che abbiano contribuito significativamente “al progresso materiale o spirituale della società”.



Ne è uscita una galleria che condensa in sé tutto l’appoggio delle istituzioni trevigiane, nasce dalla condivisione di tutta la rete paritaria, porta i grandi nomi della trevigianità e valorizza, negli 8 ritratti e 9 biografie le donne che si sono distinte in vari settori dell’economia, della cultura, della scienza e della società. “Per tutte le candidate le motivazioni della scelta sono state rigide e non derogabili - spiegano gli ideatori - l’essersi battute per la loro posizione, ma anche aver aperto la strada alle altre donne e per il miglioramento della società, l’aver posto la questione di genere all’interno delle Istituzioni sia direttamente, lottando per la loro posizione, sia attraverso azioni di sensibilizzazione, condotte in sinergia con il territorio”.



Cinque donne viventi e quattro scomparse, due unite nello stesso ritratto: Tina Anselmi e Maria Pia Dal Canton, che hanno segnato la politica italiana, appassionate, coraggiose.

Tra i nomi scelti anche l’imprenditrice Marina Salamon e la giovane Emma Della Libera, studentessa che ha trasformato la sua malattia in uno strumento per progredire, nella convinzione che “ci sono sempre due scelte possibili nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle”. E poi la giornalista Antonietta Giacomelli, l’organizzatrice di eventi Elena Casagrande, la pattinatrice Silvia Marangoni e la sua ricetta: “La ricetta vincente è una sola: lavoro, lavoro, lavoro. Il talento è fondamentale, ma va allenato. Bisogna sempre credere fino in fondo ai propri sogni”, la magistrata Maria Luisa Napolitano, l’insegnante e scrittrice Luisa Tosi.



L’iniziativa portata avanti da Terziario - Donna Confcommercio vede uniti: la Prefettura, la Provincia, il Comune di Treviso e tutti i Comuni della Provincia, oltre all’Alto Patrocinio della Camera dei Deputati, il coinvolgimento dell’Università Ca’ Foscari, della Società Italiana delle Storiche.