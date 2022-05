Treviso in rosa, la corsa delle 8mila donne nel cuore della città

TREVISO – A Treviso c’è l’Everest delle corse in rosa. Una montagna di passione e solidarietà che quest’anno, in una stagione ancora complicata, ha oltrepassato quota ottomila. Ben 8.138 donne oggi, domenica 8 maggio, hanno colorato nuovamente la città di rosa.



Per l’ottava edizione dell’evento organizzato da Trevisatletica e Corritreviso, in partnership con la Lilt di Treviso, sono arrivate a correre e a camminare in centro storico da nove regioni e 32 province. Rappresentate al via anche Puglia e Sicilia. Due partecipanti sono persino giunte dalla Sardegna: Maria Paola e Patrizia hanno suggellato il gemellaggio, nato quest’anno, fra Treviso in rosa e la Corri in rosa di Sassari. “Grazie per colorare nuovamente di rosa la città - ha detto alla partenza in viale Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle Mura, il sindaco Mario Conte -. Sono stati due anni di sacrifici, ma adesso torniamo a riassaporare la normalità. Una normalità che, nel caso di Treviso in rosa, significa sport, divertimento, condivisione, solidarietà. Ieri sono stato alla festa degli Alpini di Rimini, oggi sono qui con le donne di Treviso in rosa. Due grandi comunità. Due bellissimi momenti di aggregazione e festa”.



Partenza alle 9.30 in punto: prima il folto gruppo delle pattinatrici di Future Inline, guidate dall’ex campionessa mondiale Erika Zanetti. Poi tutte le altre. Ben 86 i gruppi iscritti. Il più numeroso? Quello organizzato dalla Lilt di Treviso, con 276 iscritte. Poi il gruppo sportivo culturale San Martino, con 158 partecipanti, e le Rose di Monigo, con 118. “Il ritorno di Treviso in rosa – ha commentato il presidente della Lilt trevigiana, Alessandro Gava– è un’emozione fortissima. Per la nostra associazione è una grande occasione per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori. E poi, grazie ai fondi raccolti da Treviso in rosa, potremo rendere pienamente operativa la palestra riabilitativa che si trova nella nostra nuova sede di via Venzone”.



Al via di Treviso in rosa anche due campionesse dello sport, l’ex ciclista Diana Ziliute e la mezzofondista Giulia Alessandra Viola. “Avevo partecipato a Treviso in rosa qualche anno fa, ma non ricordavo tanto entusiasmo - ha detto l’azzurra di Musano -. L’evento è cresciuto tantissimo. E’ la dimostrazione che lo sport ti offre sempre una marcia in più per superare le difficoltà”.



“Siamo partiti in ritardo a causa del Covid che ancora imperversava a gennaio, ma alla fine i numeri sono stati comunque imponenti e la partecipazione ha superato ogni previsione - commentano gli organizzatori Filippo Bellin (Trevisatletica) ed Enrico Caldato (Corritreviso) -. Il transito delle ottomila donne sulla linea di partenza è durato quasi mezz’ora. Abbiamo riassaporato momenti di condivisione e spensieratezza che parevano dimenticati”.