Treviso regala spettacolo al PalaFerraris: annichilita Tortona

TORTONA – Non poteva sperare in un esordio migliore coach Massimiliano Menetti, che assieme al suo staff ha interpretato alla perfezione il match contro la neopromossa Tortona, dominata “a domicilio” dall’inizio alla fine.

Decisivo un Tomas Dimsa in formato MVP: per lui 28 punti con 8/10 da 3. Ottime pure le prove di Sokolowski (17) e Russell (16 con 5 rimbalzi e 5 assist).



In un primo periodo molto intenso ed equilibrato si prende i riflettori lo stesso Dimsa, che realizza 11 dei 17 punti di TVB. Buoni segnali difensivi per i biancoazzurri, che bloccano letteralmente la manovra offensiva avversaria.



A causa dei due falli commessi – uno dei quali giudicato antisportivo – il cecchino lituano si vede, però, costretto a rientrare in panchina. Derthona ne approfitta dunque per portarsi in vantaggio, trascinata da un fenomenale Mascolo.

A suon di jumper e di tiri liberi risponde prontamente Russell, principale artefice del controsorpasso dei veneti (27-32). Sul finire del secondo quarto si abbassano notevolmente i ritmo di gioco, ma la NutriBullet, grazie alle giocate di Aaron Jones, riesce a mantenere la testa avanti (35-40).



Nella ripresa continua a brillare “Weezy”, ben spalleggiato da Sokolowski e da un rientrante, ma ancora caldissimo, Dimsa. Con l’ennesima tripla dell’ex Gran Canaria – già a quota 20 con 6/7 dalla lunga distanza al ventisettesimo – Treviso vola addirittura sul +15 (46-61), incantando per spettacolarità e qualità di gioco.

Bruno Mascolo prova con le sue penetrazioni a lanciare la rimonta piemontese, ma altri sette punti del duo Russell-Dimsa fissano il punteggio sul 53-70.



Dopo aver trascorso quasi tre minuti senza riuscire a trovare la via del canestro, Tortona si sblocca e con un mini-parziale di 10-0 tenta di rimettere in discussione il risultato (63-75). Nel momento di difficoltà si fa sentire il capitano, “ad interim”, Matteo Chillo: suoi il bersaglio dall’arco ed il gioco da tre che valgono il nuovo +18, e che chiudono di fatto i conti.



BERTRAM DERTHONA – NUTRIBULLET TREVISO 77-92

(15-17; 35-40; 53-70)

DER: Cain 16 (7/11, 0/0, 2/3), Cannon 4 (1/1, 0/0, 2/2), Daum 15 (4/7, 1/2, 4/4), Filloy 7 (1/5, 1/6, 2/4), Macura 1 (0/1, 0/1, 1/2), Mascolo 17 (8/13, 0/3, 1/3), Mobio NE, Sanders (0/1, 0/2), Severini 3 (1/3 da 3), Tavernelli 2 (2/2 ai liberi), Wright 12 (2/8, 1/2, 5/6)

All.: Ramondino



TRV: Akele 2 (1/1, 0/4, 0/1), Bortolani 7 (0/1, 2/6, 1/2), Casarin (0/1 da 3), Chillo 8 (2/2, 1/2, 1/1), Dimsa 28 (2/4, 8/10), Faggian NE, Jones 10 (3/4, 1/2, 1/2), Poser NE, Russell 16 (4/7, 1/2, 5/5), Sims 4 (2/4, 0/1), Sokolowski 17 (2/4, 4/4, 1/3)

All.: Menetti



Arbitri: Brindisi, Rossi, Valzani

Note Tiri liberi: DER 19/26, TRV 9/14; tiri da 2: DER 23/47, TRV 16/27; tiri da 3: DER 4/19, TRV 17/32; rimbalzi: DER 29+6 (Cain, Daum 10), TRV 33+4 (Sims 6+1); assist: DER 11 (Mascolo, Wright 3), TRV 24 (Dimsa, Russell 5)

Fallo antisportivo di Dimsa a 5’ 24’’ (9-8), fallo antisportivo di Severini a 16’ 06’’ (27-28), fallo antisportivo di Sokolowski a 28’ 58’’ (52-70)