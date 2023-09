Treviso, ragazzina investita da uno scooter

TREVISO -Nella mattinata di ieri, un incidente si è verificato nei pressi del Pio X, coinvolgendo una ragazzina di 12 anni che è stata investita da uno scooter. Fortunatamente, la giovane ha riportato solo ferite lievi, nonostante l'incidente abbia provocato un momento di grande spavento.

L'evento ha avuto luogo intorno alle 8 del mattino, proprio di fronte ai parcheggi delle moto del Pio X, e ha avuto ripercussioni sul traffico di Borgo Cavour, che in quell'orario era rallentato a causa dell'ingresso a scuola. La dinamica esatta dell'incidente è ancora oggetto di indagine da parte degli agenti della polizia locale. Immediatamente dopo l'incidente, è stato richiesto l'intervento del Suem118, che ha inviato personale medico sul posto. La ragazzina è stata medicata in loco e successivamente trasportata al Ca’ Foncello per ulteriori accertamenti medici. Fortunatamente, le ferite riportate non sono gravi.