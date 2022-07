Treviso quarto comune in Veneto per consumo di suolo

TREVISO - Treviso è il quarto comune in Veneto per consumo di suolo. Nel 2021 la provincia di Treviso, con un incremento di utilizzo di suolo di 119,34 ettari, è stata la tredicesima provincia italiana per aumento in termini assoluti del territorio consumato, alle spalle in Veneto solo di Verona e Padova e con un valore superiore, ad esempio, a quello della provincia di come Milano o Napoli. Alla fine del 2021 il suolo consumato in provincia di Treviso era pari a 41.503 ettari, il 16,7% del totale, contro una media regionale dell’11,9% e quella nazionale del 7,21%. A dirlo l’annuale rapporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sul consumo di suolo in Italia.



I dati confermano un primato non invidiabile della Marca e del suo capoluogo nell’utilizzo e nella impermeabilizzazione del suolo. Il rapporto, oltre a fornire un quadro aggiornato del consumo di suolo in Italia, mette in evidenza i mutamenti avvenuti nel corso del 2021. Lo scorso anno la nostra città ha registrato un consumo di suolo pari a 1,97 ettari che porta a un totale di 28,39 ettari il totale di suolo consumato tra il 2018 e il 2021. Un fenomeno che non si arresterà nel 2022, con Treviso che si appresta ad accogliere i cantieri di altri spazi commerciali come quelli davanti al Panorama o alla rotonda da Pino.



Per questo Coalizione Civica per Treviso in questi giorni sta distribuendo un volantino ai cittadini per “denunciare le politiche di questa amministrazione in materia di consumo di suolo e chiedere lo stop al cemento”. “Negli ultimi 10 anni nel comune di Treviso il consumo di suolo è stato di oltre 43 ettari, una superficie pari a quella di 60 campi da calcio è stata cementificata o asfaltata. Treviso è il quarto comune del Veneto per suolo consumato rispetto al totale del territorio comunale (il 39,79%), davanti a città come Verona e Vicenza. Tra i 7.904 comuni italiani il nostro è al 195° posto con una percentuale di consumo di suolo maggiore di quella di centri urbani molto più importanti come Bologna, Genova, Roma, Palermo”, si legge nel volantino - “Nonostante questa la giunta continua a prevedere altre decine di migliaia di metri quadrati di consumo di suolo”.