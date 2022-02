Treviso protagonista nella trasmissione Linea Verde

TREVISO - La provincia di Treviso nuovamente protagonista in televisione. Dal primo al 4 febbraio le telecamere di Linea Verde si accendo in Veneto tra le provincie di Treviso e Vicenza a caccia di bellezza, sfida non particolarmente difficile in questi territori.



Le bellezze del territorio unite ai tanti prodotti locali di pregio saranno al centro della trasmissione: insomma eccellenze di Marca e amenità paesaggistiche. La messa in onda della puntata è prevista per domenica 20 febbraio alle 12.20 su Rai 1.