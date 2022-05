Treviso, in piazza Borsa il nuovo uffico Iat: "Sarà punto di riferimento per i turisti"

TREVISO - Un nuovo punto di riferimento per i turisti che arrivano in città. Treviso ha un nuovo ufficio Iat. Inaugurato oggi in piazza Borsa, il progetto rientra nelle politiche di accoglienza nella destinazione turistica dell’Ogd che, assieme a quello dell’aeroporto Canova completa l’offerta nella riqualificazione di uffici turistici quali Hub strategici, ossia le “Porte dell’Accoglienza” per il Veneto e l’Italia. I lavori di riqualificazione dell’Ufficio Iat Treviso centro, partiti subito dopo la fine delle restrizioni legate alla pandemia, hanno beneficiato di un importante cofinanziamento di 40 mila euro, su una spesa totale di 50 mila, da parte della Ogd Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano a favore di un progetto presentato dall’amministrazione comunale.



“Nell’ottica di una città sempre più turistica e di un territorio sempre più attrattivo è fondamentale offrire servizi non solo facilmente accessibili e riconoscibili ma anche in grado di garantire all’utente un riferimento, in grado di rendere la visita un’esperienza confortevole”, dichiara il sindaco Mario Conte. “Per questo l’apertura del nuovo ufficio costituisce un ulteriore elemento di implementazione dell’offerta turistica”.



Nel 2021 sono stati 15.657 gli utenti che hanno beneficiato dei servizi dell’Ufficio Iat di Treviso Centro, 9.153 in più rispetto al 2020. L’identificazione degli hub in alcuni luoghi strategici anche come porte di accoglienza e comunicazione/informazione seguono una importante attività di ricognizione, consultazione dei soggetti coinvolti per raccogliere suggerimenti, proposte oltre alla sottoscrizione dei nuovi accordi di collaborazione per incentivazione presidio hub di interesse turistico per uffici turistici di valenza regionale. I nuovi uffici Iat sono stati quindi sottoposti ad una riorganizzazione per aumentarne l’identità, l’appeal grafico e la comunicazione.



“La scelta di dare uno stile e una identità comune agli uffici IAT dei capoluoghi di Provincia nasce proprio dall’idea di accogliere i turisti in ambienti che possano essere facilmente riconoscibili in tutto il Veneto”, spiega l’assessore al Turismo regionale Federico Caner. “L’apertura del nuovo ufficio Iat rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento dei servizi turistici della nostra città”, aggiunge l’assessore al Turismo Lavinia Colonna Preti. “Parliamo di un servizio importantissimo e di un punto di riferimento in centro storico, per accogliere i tanti turisti stranieri che stanno arrivando in un’ottica di promozione di tutte le meraviglie che caratterizzano la Marca Trevigiana, partendo proprio da Treviso”.