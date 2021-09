Treviso piange l'imprenditore Fabio Biasuzzi

TREVISO - Si è spento l’altra notte per un brutto male Fabio Biasuzzi, 71 anni, imprenditore del settore estrattivo, per quasi 20 anni presidente della Nordest ippodromi e dell’ippodromo di Treviso.

La famiglia Biasuzzi è nella storia dell’industria trevigiana e artefice dello sviluppo del territorio da più generazioni e il Gruppo Biasuzzi è stato tra i fondatori, nel 1945, di Assindustria a Treviso, di cui è stato Consigliere e prima ancora Presidente del Gruppo Estrattivo. Ha dato una compiuta dimensione industriale al settore estrattivo, che poi è stato ripresa da molti altri imprenditori. Ha avviato importanti attività nel turismo nel territorio veneto, anch’esse di esempio per molti altri operatori. E’ stato un riferimento nello sport equestre e per la comunità locale.



Gianni Tonini, presidente del Gruppo Estrattivo Marmifero di Assindustria Venetocentro: «La perdita prematura di Fabio Biasuzzi è un grande lutto per la comunità imprenditoriale trevigiana ed esprimo a nome personale e di tutti i colleghi di Assindustria Venetocentro e del Gruppo Estrattivo Marmifero le condoglianze più sentite alla mamma, alla moglie e ai figli, al fratello Maurizio e a tutta la sua famiglia.

Siamo vicini alla famiglia in questo grande dolore, con un forte abbraccio».