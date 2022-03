Treviso, in pensione il medico di base Malatesta

TREVISO - Ieri ha terminato l’incarico il dottor Paolo Malatesta, medico di famiglia a Treviso con studio in via Pier Andrea Saccardo. “Per la nota carenza di medici si è riusciti ad avere certezza della sua sostituzione solo negli ultimissimi giorni”, comunica l’Ulss2 marca Trevigiana - “In considerazione dell’impossibilità di contattare tutti gli assistiti telefonicamente, in questa fase di emergenza è stato assegnato d’ufficio il nuovo medico”.



L’assistenza sarà assicurata dal 1° marzo dai medici appartenenti alla medicina di gruppo sita in via S. Angelo, 83 – tel. 0422 338304:





La nuova tessera sanitaria verrà inviata per posta all’indirizzo di residenza dell’assistito; è possibile anche scaricarla direttamente dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Considerato che sono in fase di incarico cinque nuovi professionisti, nel prossimo futuro ci sarà la possibilità per gli assistiti di scegliere un altro medico.



È possibile cambiare il medico di famiglia assegnato tramite uno dei seguenti modi:

• utilizzando l’apposita funzione “cambio medico” nel Fascicolo Sanitario Elettronico;

• telefonando al n. 0422 323328;

• fissando un appuntamento telefonico con l’operatore per l’orario desiderato, tramite il servizio online TI CHIAMIAMO NOI! all’indirizzo www.aulss2.veneto.it/pratiche-amministrative-distretto: l’operatore chiamerà l’assistito all’ora da lui indicata;

• tramite e-mail inoltrando domanda a sportellotreviso@aulss2.veneto.it

La e-mail deve contenere:



1 recapito telefonico

2 una o più preferenze per la scelta del nuovo medico

3 una scansione o una foto di un documento di identità, allegata alla email

La tessera sanitaria, in questo caso, verrà inviata in risposta alla e-mail di richiesta.