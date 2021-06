Treviso non è una provincia per giovani

TREVISO - Treviso è a misura di bambini, giovani e anziani? Per la prima volta il Sole 24 Ore ha redatto la classifica sulla qualità della vita delle 107 province italiane per le tre fasce di età, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita.



Treviso si posiziona 11esima nella classifica generale per i bambini, prima provincia del Veneto, al 30esimo posto nella classifica che riguarda la qualità di vita degli over 65 e solo 75esima per quanto riguarda i giovani dai 18 ai 35 anni, ultima del Veneto.



Prendendo in esame gli indicatori di questa ultima classifica, dove si registrano i dati più negativi, la Marca risulta al 101° posto per imprenditorialità giovanile, a conferma di una tendenza già registrata negli ultimi anni dei giovani trevigiani ad allontanarsi dal “mettersi in proprio”. Anche in questa classifica emerge il problema casa: la Marca è anche al 77° posto, ultima delle province venete, per gap degli affitti tra centro e periferia a sottolineare il problema casa e gli affitti troppo alti del centro storico.



Sempre in relazione all’attrattività del territorio per i giovani, Treviso è solo 49esima per aree sportive all’aperto al metro quadro per residente e 83esima per bar e discoteche in rapporto alla popolazione tra i 18 e 35 anni. Anche il saldo migratorio totale (negativo) vede la Marca molto indietro, all’83° posto, a conferma di una dinamica demografica che riguarda negli ultimi anni tutto il Veneto ma che, in questo caso, vede la provincia di Verona al 14° posto nazionale (con un saldo positivo).



Sul fronte dei bambini la voce dei pediatri attivi sul territorio ogni mille residenti, Treviso si posiziona l 99esimo posto, in fondo alla classifica. Bene invece le voci dello sport per i più piccoli (9°posto) e la disponibilità di giardini scolastici ( 13°posto).



Se gli over 65 trevigiani hanno una speranza di vita tra le più alte d’Italia ( 6°posto), Treviso è 82esima per numero di infermieri ogni 100mial abitanti anziani e 87° per spesa per trasporto disabili e anziani In generale nelle tre classifiche Cagliari si distingue per essere una provincia a misura di bambino, Ravenna un luogo attraente per i giovani e Trento svetta per il benessere degli anziani.