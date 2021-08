TREVISO - “No al taglio indiscriminato degli alberi nelle nostre città e nelle strade extraurbane. Sì alla verifica delle piante pericolanti e malate perché la crisi climatica non si risolve rasando al suolo milioni di specie arboree in tutto il Veneto”.



“Il maltempo delle scorse ore dimostra purtroppo che la nostra regione è completamente impreparata alla crisi climatica in atto. E le politiche della Lega perseverano in una direzione completamente sbagliata. Ad esempio consumare territorio”.



Il Pd trevigiano con il responsabile ambiente Matteo Favero prende posizione sull’abbattimento delle piante come prevenzione ai danni del maltempo che nei giorni scorsi ha abbattuto decine di alberi in tutta la provincia.



“Il Veneto è seconda regione in Italia per perdita di terreno vergine, impermeabilizzarlo con nuovo asfalto e cemento produce inevitabilmente effetti catastrofici ed è indubbio come le bolle di calore delle aree urbane concorrano notevolmente ad aumentare la violenza degli eventi atmosferici con grandi danni a persone, cose ed agricoltura". "Di più - aggiunge - gli esperti di botanica confermano come molto spesso accada che alberi non manutenuti per anni siano poi soggetti a interventi pesanti, capitozzature o tagli di radici erronei durante i cantieri, che ne indeboliscono la tenuta.



È infine bene ricordare che sul verde urbano ci sono precise norme nazionali di tutela e valorizzazione e che gli alberi svolgono un’azione anti-inquinamento importantissima. La Regione del Veneto non lasci come sempre ai sindaci l’onere di questo problema ma promuova un tavolo per linee guida regionali a tutela del verde pubblico”.