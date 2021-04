Treviso, niente vaccino per la polizia penitenziaria: "Noi dimenticati"

TREVISO - “Tutte le forze dell’ordine sono state vaccinate contro il Covid in Provincia di Treviso”, dice l’Ulss2 che poi si corregge “Anzi no, manca la polizia penitenziaria”.

E infatti ad essere esclusi dalla profilassi che ha coinvolto le forze dell’ordine a partire dal mese di marzo, è proprio il personale della polizia penitenziaria.



“Una situazione molto grave, che mette a rischio la sicurezza di tutti i lavoratori, poliziotti e non, e dei detenuti sia all'interno della casa circondariale che dell’istituto penale per minori di Treviso”, denuncia la Cgil del Veneto. “E grave è anche il silenzio da parte della sanità cittadina, che rispetto ad altre realtà venete sta ponendo all'ultimo il servizio penitenziario rispetto alle altre forze dell’ordine”.



“Ancora una volta la polizia penitenziaria viene forse ritenuta un corpo di polizia figlio di un “Dio minore””, sottolinea anche il sindacato Uipla polizia penitenziaria chiedendo chiarimenti in merito alla calendarizzazione dei vaccini anti-covid per il personale del carcere di Treviso.



Sulla questione è intervenuto il direttore generale dell’Ulss2 Francesco Benazzi: “Purtroppo il piano vaccinale è cambiato e ora le direttive ci dicono che dobbiamo dare priorità agli anziani, ultimando gli over 80 e quindi i cittadini tra i 70 e i 79 anni“.