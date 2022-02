Treviso, negozi spreconi: porte aperte e impianti di riscaldamento a palla

TREVISO - Porte dei negozi chiusi contro gli sprechi di energia e calore. Da qualche settimana Treviso è nella morsa dell’inquinamento e come da tempo si dice, non è colpa solo delle automobili, ma pesano in modo importante anche gli impianti di riscaldamento.



Parte a Treviso in questi giorni il progetto “Attenti alle porte” per contenere i consumi energetici delle attività commerciali e quindi delle emissioni di co2. Aderendo alla campagna i titolari di attività commerciali o artigianale che si affacciano sul vie e piazza della città “si impegnano a tenere chiuse le porte quando è attivo l’impianto di climatizzazione invernale o estiva per contenere gli sprechi energetici e testimoniare la propria scelta responsabile”.



L’abitudine di tenere aperte le porte di accesso ai locali interni infatti comporta un incremento di oltre il 25% consumi energetici. Mantenendole chiuse con impianto di climatizzazione estiva o invernale attivi, si risparmia dal 30% al 50%.



Il progetto rientra nel “Protocollo aria”, piano di condivisione delle politiche ambientali attuato dalle città capoluogo di Provincia del Veneto “Siamo particolarmente soddisfatti perché il Protocollo Aria è un documento che unisce tutte le città capoluogo di Provincia e garantisce uniformità e sinergia nelle iniziative e nelle politiche di contrasto dell’inquinamento atmosferico”, sottolinea l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Manera. “In questo senso, è importante anche la sinergia con Unioncamere Veneto per coinvolgere le attività commerciali nelle campagne di informazione e di promozione delle buone pratiche. Con “Attenti alle porte” si ha anche una collaborazione fattiva, caratterizzata da un gesto di attenzione come quello di tenere chiuse le porte quando è attivo l’impianto di climatizzazione”.



L’affissione delle vetrofanie dei marchi logo-tipo “Protocollo Aria” e “Attenti alle porte” non comporterà alcun tributo in quanto non è un’iniziativa commerciale bensì una campagna di sensibilizzazione ad adottare comportamenti virtuosi che possono contribuire a migliorare il benessere di tutti in città. I titolari delle attività possono inoltrare la richiesta compilando la modulistica scaricabile dal sito web dell’Ente (https://www.comune.treviso.it/) e inviarla all’indirizzo mail attentialleporte@comune.treviso.it oppure rivolgendosi all’organizzazione di categoria di riferimento.