Treviso, minorenni urinano sulle colonne di un palazzo storico del centro: maxi multa ai genitori

TREVISO - Due giovani urinano sulle colonne di un palazzo storico di via santa Chiara. E’ successo sabato pomeriggio in centro storio a Treviso, a due passi dal museo di Santa Caterina. I due minorenni pensavano di non essere visti ma l’occhio delle telecamere manovrate da un operatore della centrale operativa della polizia locale di Treviso li ha beccati.



I due sono stati subito fermati dalla pattuglia di sorveglianza del centro. “Tutti i fine settimana un agente è dedicato a controllare i movimenti in città per verificare che non vi siano comportamenti scorretti sia sull’uso delle mascherine che per altri tipi di problematiche da contrastare, come lo spaccio, l’uso di alcol nelle zone vietate o, come avvenuto sabato, situazioni di degrado”, spiega il comandante Andrea Gallo.



“Nel caso specifico, mentre i due ragazzini si guardavano attorno certi di non essere visti da nessuno, la telecamera ha registrato tutto permettendo così di intervenire in modo tempestivo”. Nel giro di due minuti sul posto si è presentata una pattuglia di agenti che hanno subito fermato e identificato i giovani che hanno giustificato il grave comportamento affermando di non voler spendere soldi per entrare in un bar per utilizzare il bagno.



Ora ai genitori sarà notificato un verbale da 400 euro ciascuno per il comportamento tenuto dai propri figli che hanno lordato le colonne di un palazzo storico.



I controlli del fine settimana sul corretto uso delle mascherine hanno portato a sanzionare tre giovani, domenica sera verso le 23. “Alcuni ragazzi, in gruppo, giravano abbracciati in via XX Settembre, con bottiglie di alcol in mano, creando disturbo in quanto gridavano in orario notturno e senza un minimo di accortezza sulle norme anti assembramento e senza utilizzare la mascherina”, spiega Gallo. Per questo i tre, due 18enni di Ponzano Veneto e un 19enne di Silea, sono stati fermati e sanzionati.