Treviso in lutto, morto Vittorio Zanini, medico ed ex assessore

TREVISO - Treviso in lutto per la scomparsa di Vittorio Zanini, medico ginecologo in pensione e ex assessore prima allo Sport e poi al Turismo e alla Cultura del Pdl nella giunta Gobbo. Era consigliere comunale di maggioranza in consiglio comunale a Treviso. Aveva 72 anni.



La notizia della morte è arrivata in mattinata. Zanini si trovava ricoverato all’ospedale di Vittorio Veneto per una grave e improvvisa malattia.



Classe 1949, Zanini dopo il liceo classico Canova, consegue la laurea in Medicina e Chirurgia a Padova con specializzazione in ostetricia e ginecologia, già medico sportivo. Nel 1975 entra all’ospedale Cà Foncello di Treviso come medico specialista nel reparto di ginecologia e ostetricia dove rimane fino al 2007. Poi prosegue la sua professione come medico specialista poliambulatoriale privato. Ha svolto attività anche in consultorio pubblico.



Zanini è stato anche presidente di varie associazioni sportive trevigiane. Dal 1975 al 1993 assume la carica di assessore con riferimento alle politiche dello sport, decentramento, problemi della gioventù, cultura, lavori pubblici e dal 2008 al 2011 con delega alla cultura, ambiente, mobilità, trasporti e rifiuti.



"Treviso perde un uomo di cultura, appassionato, presente. Un dolore grandissimo", le prime parole del sindaco Mario Conte.