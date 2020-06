A Treviso lunedì riaprono gli asili nido

TREVISO - Il 15 giugno a Treviso riaprono gli asili nido comunali. Le strutture di Fiera e Monigo, tra le prime nel territorio trevigiano, sono quindi pronte ad accogliere nuovamente i bambini, dopo i mesi di chiusura a causa dell’epidemia per Covid, così come previsto dalle recenti ordinanze emanate dal Dipartimento per le politiche per la famiglia dalla Regione del Veneto che prevedono 1 educatore ogni cinque bambini.



“Un segnale positivo che aggiunge un tassello in questa delicata fase di ritorno alla quotidianità che vede i genitori spesso e volentieri impegnati nel conciliare il lavoro con la crescita e l'educazione dei figli”, commenta il sindaco Conte.



“Il servizio estivo di sostegno alle famiglie intende restituire ad iscritti e frequentanti occasioni di gioco ed incontro negli ambienti educativi e nei giardini - spiega l’assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia - le attività avranno luogo prevalentemente negli spazi esterni dei nidi di Fiera e di Monigo e potranno essere accolti un massimo di 50 bambini tra quelli iscritti anno scolastico 2019/2020 con priorità a quelli di età superiore a 24 mesi”.



Gli educatori saranno 10 nel rispetto del rapporto 1 a 5 indicato nelle linee guida ministeriali e regionali. Il servizio si svolgerà fino a venerdì 31 luglio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 (con merenda e pranzo alle 12), con tariffa decurtata del 50 % rispetto a quanto viene corrisposto dalle famiglie secondo le varie fasce Isee.