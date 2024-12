Treviso lotta ma vince Milano

TREVISO - Non basta l’orgoglio alla Nutribullet per superare i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. In un Palaverde tutto esaurito finisce 79-89 nonostante i 27 punti di un grande Ky Bowman e la doppia-doppia sfiorata da Pauly Paulicap (15+8).

LA CRONACA

L’ultima partita del 2024 porta al Palaverde la EA7 Milano, in quello che di fatto è uno scontro diretto nella corsa alle Final Eight di Coppa Italia.

Coach Vitucci, che ancora non può contare su Mazzola e Olisevicius, schiera nello starting five Mascolo, Bowman, Harrison, Alston e Paulicap; Coach Messina sceglie Mannion, Bolmaro, Shields, Mirotic e Gillespie.

Tripla di qua e tripla di là: Alston e Shields aprono il match da lontano. Milano parte concentrata in entrambe le metà campo e Shevon Shields è implacabile con un 3/3 dall’arco, ma la Nutribullet mette l’energia giusta e con Paulicap resta in scia. L’ala Milanese è infallibile, Bowman infila una bomba in step-back, ma coach Vitucci ferma il match sul 8-17 dopo 5′ con Shields già a quota 15 senza errori. Si va dentro da Paulicap e il newyorkese non tradisce e con i liberi di Harrison e Mascolo TVB rientra sul -6 (13-19). Pellegrino stoppa Tonut, Macura spara una tripla incredibile e il Palaverde, tutto esaurito, si accende definitivamente. Il break continua con il recupero di JP Macura che si protegge e ne mette altri due in contropiede, questa volta è coach Messina a chiamare timeout (18-22). Flaccadori fa 2/2 a cronometro fermo ma Ky Bowman, con una magia, fissa il risultato del primo quarto sul 20-24.

Si riparte e Pellegrino col gancetto trova il -2, Brooks si iscrive a referto ma la difesa di Treviso sale di colpi: altro recupero di Bowman e schiacciata a due mani che vale il 24-26. L’Olimpia non si scompone e con le triple di LeDay e Brooks scappa sul +8. È ancora Paulicap, di forza, a fermare il parziale dei meneghini. Dee Harrison caccia la tripla e col 2/2 dalla lunetta Paulicap riduce lo svantaggio ad una sola lunghezza, sul 31-32. Mirotic fa vedere tutta la sua classe e infila 8 punti consecutivi ma Harrison, con il 2+1, tiene in scia la Nutribullet. Milano ricomincia a macinare gioco con Bolmaro, Shields e Mannion, Bowman ne mette due in acrobazia ma il finale di primo tempo sorride ai lombardi: si va negli spogliatoi sul 36-49 con l’Olimpia che tira 11/20 da dietro l’arco.

La EA7 riparte forte, ma Ky Bowman prende una linea di fondo imperiale e pianta una bimane. L’ex Warriors è caldo, mette a sedere Bolmaro e infila anche la tripla. Mirotic e Shields sono pressoché infallibili e la seconda bomba di Alston vale solo il -13. L’Olimpia è in serata di grazia e dopo 25 minuti tira con il 78% da 2 e il 55% da 3. Bowman, salito intanto a quota 19, tiene TVB in partita. Il 4/4 dalla linea della carità firmato Harrison-Paulicap porta la Nutribullet sul -11 e il parziale continua con la quarta bomba di uno scatenato Ky Bowman: in un amen è 57-65. Gli uomini di Messina muovono il punteggio dalla lunetta, ma Bowman ne ha ancora ancora: canestro e fallo e Treviso è lì. L’ultimo sussulto è di Flaccadori, dopo 30′ il tabellone dice 60-72.

L’Olimpia riparte con le marce alte e con l’appoggio di Brooks trova il massimo vantaggio (60-76). Si rimette al lavoro JP Macura che piazza 4 punti consecutivi e Alston di potenza trova il -10 con 7′ sul cronometro. Torna a colpire Flaccadori, addirittura con la giocata da 4 punti e Mannion in penetrazione fa volare via gli ospiti. Dalla lunetta arrivano punti con Harrison, Mascolo e Bowman. TVB alza la difesa e la schiacciata di Mascolo vale il -9 con un paio di giri di lancette per finire l’incontro. La sesta tripla di Shavon Shields mette la parola fine al match: termina 79-89 per le ex scarpette rosse.

Sabato prossimo alle 20.00, si torna al Palaverde per un altro big match contro la Germani Brescia.

trevisobasket.it

Foto credits: Gregolin

NUTRIBULLET TREVISO BASKET 79 - EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89

NUTRIBULLET: Mascolo 8 (2-9, 0-4), Bowman 27 (6-8, 4-10), Harrison 10 (1-4, 1-5), Alston 8 (1-3, 2-6), Paulicap 15 (4-8); Torresani (0-1 da 3), Mezzanotte (0-1, 0-2), Pellegrino 2 (1-1), Macura 9 (3-4, 1-3). Ne: De Marchi, Spinazzè. All.: Vitucci

EA7 EMPORIO ARMANI: Mannion 9 (3-4, 1-5), Bolmaro 10 (3-5, 0-2), Shields 26 (4-5, 6-7), Mirotic 12 (3-3, 2-4), Gillespie 2 (1-1); Tonut (0-2), Brooks 9 (3-6, 1-3), LeDay 11 (2-3, 2-4), Ricci (0-1 da 3), Flaccadori 10 (1-1, 1-3), Caruso (0-1). Ne: Bortolani. All.: Messina

ARBITRI: Lanzarini, Paglialunga, Pepponi

NOTE: parziali 20-24, 36-49, 60-72. T.l.: T 19/23, M 10/10. Da 2: T 18/38, M 20/31. Da 3: T 8/31, M 13/29. Rimbalzi: T 34 (15 off., Paulicap 8), M 36 (7 off., Shields 6). Assist: T 7, M 13. Perse: T 8, M 11. Recuperi: T 8, M 6. F. tecnico Gillespie 6’32” (10-19), Macura 29’39” (60-69), Mannion 34’55” (66-84). 5 falli: Harrison 39’26” (77-89), LeDay 39’50” (77-89). Spettatori 5344