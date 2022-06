Treviso, lavori per la nuova rotonda di Selvana: da lunedì modifiche alla viabilità

TREVISO - A Treviso proseguono con la fase 2 i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Zanella e viale Brigata Marche, a Selvana. L’opera, che sostituirà l’attuale semaforo, dovrebbe risolvere il traffico di Selvana andando ad eliminare alcune criticità relative alla velocità dei veicoli all’intersezione tra viale Brigata Marche e via Zanella.



L’amministrazione, proprio per non causare troppi disagi a residenti e agli automobilisti che utilizzano la strada per entrare e uscire dalla città, ha deciso di procedere con i lavori in più fasi, così da procedere con parziali modifiche o deviazioni alla viabilità.



Ed ecco che da lunedì 21 giugno e fino a termine della fase 2 dei lavori, tutti i giorni, 24 ore su 24, sarà chiusa alla circolazione via Gandino, mentre per viale Brigata Marche, nel tratto compreso tra strada di Bibano e strada Selvana, è stato istituito il senso unico alternato, regolato da semafori, con una limitazione di velocità sul cantiere a 30 all’ora e divieto di sorpasso. In via Zanella, all’intersezione con viale brigata Marche, ci sarà la svolta obbligatoria a destra. In via degli Alpini, invece, è stato ripristinato il doppio senso di circolazione per l’intero tratto.