A Treviso il laboratorio teatrale dedicato agli studenti per ricostruire dinamiche sociali inclusive

TREVISO - È partito anche a Treviso, coinvolgendo una trentina di ragazzi all'istituto Besta, il progetto “Off Line Ritrovarsi a teatro". Offline ha l’obiettivo di far “ritrovare” ai giovani adolescenti, attraverso i linguaggi del teatro e delle arti performative, la socialità perduta in questo difficile tempo di pandemia e di regole che hanno così pesantemente limitato occasioni e spazi di relazione e incontro.



Attraverso strumenti e tecniche della pratica teatrale, il progetto mira infatti a riattivare i tessuti relazionali e ricostruire dinamiche sociali inclusive. Sessanta in tutto i laboratori teatrali e multidisciplinari proposti nelle diverse province del territorio regionale e più di novecento i ragazzi tra i 14 ai 18 anni residenti in Veneto coinvolti nel progetto. Accompagnati da 37 compagnie teatrali del Veneto, i ragazzi si confronteranno e lavoreranno su diverse tematiche proposte portando in scena grandi classici e frammenti di drammaturgia moderna e, dando voce al contempo ai propri pensieri, alle emozioni e alle storie vissute durante questo difficile tempo di pandemia.



A Treviso due gruppi di studenti dell'istituto Besta, in totale una trentina di ragazzi, saranno occupati fino a dicembre con il laboratorio "Noi". Proposto dalla compagnia teatrale Zelda, e partito nei giorni scorsi, il laboratorio punta alla valorizzazione della persona nella sua totalità. Attraverso le metodologie che l’arte teatrale mette a disposizione, si vuole stimolare i partecipanti a indagare sia le proprie abilità che i propri limiti.



Il progetto, finanziato dalla Regione del Veneto, vede Isfid Prisma (ente di formazione accreditato presso la Regione del Veneto) come capofila accanto al partner operativo Arteven, il Circuito teatrale regionale, e ai partner territoriali accreditati a partire dalla cooperativa sociale La Esse a Treviso.