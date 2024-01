Treviso ko in casa contro Varese

TREVISO - Per la Nutribullet Treviso Basket il 2024 inizia con la sfida al Palaverde contro la Openjobmetis Varese degli ex Davide Moretti e James Young. Coach Frank Vitucci può contare sul roster al completo e schiera nel quintetto iniziale Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen e Paulicap; coach Bialaszewski risponde con Mannion Spencer, Hanlan, McDermott e Brown.

È Nico Mannion ad imprimere il ritmo nelle prime azioni: il play azzurro segna e fa segnare: dopo 90” è 0-9 Varese. Bowman col canestro dopo la virata scuote TVB, ma il ferro non aiuta i biancocelesti e coach Vitucci chiama il timeout sul 2-12. Si sblocca anche Allen e Mannion fa conoscenza con Paulicap che piazza la prima stoppata. P-Cap si fa vedere anche in attacco con la schiacciatona del 8-14 che fa esplodere il Palaverde. Si mette al lavoro anche Robinson e dalla lunetta Paulicap e Allen accorciano sul 13-17 con 3’30” da giocare nel primo quarto. Il pareggio arriva dalle mani di Harrison, il sorpasso da quelle di Olisevicius: questa volta è Bialaszewski e fermare la partita. I ragazzi di Vitucci aumentano l’intensità difensiva e a cronometro fermo cresce il divario con Terry Allen sugli scudi, già a quota 10. Il parziale di 13-0 viene interrotto da Librizzi e Moretti con un 0-5 fulminante. Camara vola a rimbalzo in attacco per il +4, ma l’ultimo canestro è di Mannion per il 26-24 alla prima pausa.

Ulaneo apre il secondo quarto, capitan Zanelli risponde da centro area, ma Mannion e Librizzi producono un parziale di 11-0 che rilancia Varese sul 28-37: altro time out chiesto da Vitucci. Allen rimette in moto TVB, Young e un imprendibile Mannion (a 15 punti dopo 15’) però fanno correre i lombardi. Il marziano Allen trova il 15^ punto personale, Faggian costringe Mannion alla persa e Olisevicius colpisce da dietro l’arco per il -5! Nico Mannion è davvero in grandissima serata (21 punti a metà) ma è tutta Varese a tirare con percentuali stellari. La tripla di Olisevicius e il canestro di Robinson riportano il divario in singola cifra. Il mini break continua con altri 3 punti di Robinson, ma coach Bialaszewski trova punti anche da McDermott. Olisevicius sale a quota 15 per il -7: un pirotecnico primo tempo termina 50-57.

Mannion ricomincia da dove aveva lasciato e trova i primi due del secondo tempo; Bowman muove il punteggio dalla lunetta e la partita sale di colpi. La Openjobmetis dà un’altra spallata con un’azione da 4 punti, sfruttando il fallo tecnico fischiato a Vitucci. Varese è in fiducia totale e la tripla di McDermott fa scappare i lombardi sul +15. La tripla di Bowman ridà ossigeno a TVB e Allen torna al lavoro per il -13. All’improvviso il cuore biancoceleste torna a battere forte: Allen, Olisevicius e Robinson trovano la retina per il 63-70. Mannion ne trova altri 2, ma Bowman risponde con una magata sulla linea di fondo. I ragazzi di Bialaszewski non si scompongono e trovano 5 punti in fila che fanno di nuovo scivolare indietro TVB, che nel frattempo ha Bowman e Paulicap gravati di 4 falli. La tripla di D’Angelo Harrison chiude il terzo periodo sul 70-80.

I quasi 5000 del Palaverde spingono la squadra: Robinson colpisce da lontano, Harrison dalla lunetta e in un amen è -6. Mannion è ancora protagonista, ma con un tecnico per proteste, il libero è trasformato da Robinson e Allen ne mette altri 2 in step back: dopo 1’15” è -3! Capitan Zanelli è un mastino: prima recupera col fallo in attacco di Moretti e poi regala due possessi alla squadra lottando a rimbalzo in attacco. Robinson, dalla lunetta, segna il 79-80, ma Hanlan risponde e riporta Varese a +3. Ky Bowman ne mette due in slalom e Terry Allen col 2/2, porta Treviso sul -1. La schiacciatona di Brown rimette 3 punti di divario quando mancano 5 minuti. Le squadre si ribattono colpo su colpo, il libero di Mannion fa entrare Varese con 4 punti di vantaggio negli ultimi 3’. Hanlan risponde da solo ai canestri di Olisevicius e Bowman, il colpo del KO lo assesta Spencer su alzata di Mannion. Al Palaverde passa la Openjobmetis per 96-101.

Domenica prossima la Nutribullet sarà a Brescia ospite della Germani; si torna al Palaverde domenica 21 alle 19.30 per la sfida contro il Banco di Sardegna Sassari.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET 96 - OPENJOBMETIS VARESE 101

NUTRIBULLET: Robinson 23 (4-7, 4-6), Bowman 14 (4-10, 1-6), Olisevicius 21 (5-11, 3-5), Allen 23 (6-11, 1-6), Paulicap 3 (1-5); Zanelli 2 (1-2, 0-2), Harrison 6 (1-5, 1-3), Faggian, Mezzanotte 0 (0-1), Camara 2 (1-1). Ne: Pellizzari, De Marchi. All.: Vitucci

OPENJOBMETIS: Mannion 28 (7-10, 1-4), Hanlan 20 (7-10, 1-4), McDermott 12 (1-1, 3-5), Brown 10 (3-4, 1-3), Spencer 11 (6-8); Young 3, Ulaneo 4 (2-3), Moretti 3 (0-1, 1-5), Librizzi 6 (1-3, 1-1). Ne: Woldetensae, Virginio. All.: Bialaszewski

ARBITRI: Rossi, Grigioni, Capotorto

NOTE: parziali 26-24, 50-57, 70-80. T.l.: TV 18/26, VA 22/29. Da 2: TV 23/53, VA 27/41. Da 3: TV 10/28, VA 8/22. Rimbalzi: TV 40 (17 off., Paulicap e Allen 10), VA 44 (7 off., Brown 10). Assist: TV 10 (Robinson 7), VA 13 (Hanlan 5). Perse: TV 7, VA 20 (Mannion e Hanlan 5). Recuperi: TV 6, VA 4. F. antisportivo Bowman all’11’18” (28-32). F. tecnico Vitucci al 21’35” (51-62), Mannion al 30’52” (74-80), Robinson al 36’56” (87-90). 5 falli: McDermott al 36’12” (85-88), Hanlan al 39’39” (91-99), Bowman al 39’45” (94-99). Spettatori 4418-

trevisobasket.it