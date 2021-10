A Treviso hanno giurato 33 nuovi Vigili del Fuoco

TREVISO - Ieri è andata in scena la novantesima cerimonia di giuramento delle nuove 33 nuove leve dei vigili permanenti, in diretta streaming con Roma: sono 19 del Veneto e 14 del Friuli.

Presenti al comando provinciale il direttore interregionale dei Vigili del fuoco, Loris Munaro, il prefetto Maria Rosaria Laganà, il sindaco, Mario Conte, l’assessore regionale alla Protezione civile, Giampaolo Bottacin, tutte le più alte cariche delle forze dell’ordine.



Hanno prestato giuramento, tra le nuove leve, anche due donne: Federica Mattei, 27 anni, e Vania Minotto, 33 anni: sono destinate a Padova e Venezia.

Il comandante Provinciale Alberto Maiolo, nel suo intervento ha ricordato le priorità della sua gestione: ossia il nuovo distaccamento dei pompieri all’Aeroporto Canova per riuscire ad arrivare in due minuti in testa alla pista.

E l’ampliamento della caserma-polo didattico e partenza della nuova sede di Oderzo che troverà posto alla caserma Zanusso.