Treviso gioca alla grande ma non basta: Venezia si aggiudica il derby veneto

TREVISO – Sfuma il sogno Coppa Italia per la De’ Longhi, sconfitta in volata nonostante una buonissima prestazione collettiva. Decisivo un Tonut da 27 punti (21 dei quali nel primo tempo) ed uno Stone “tuttofare”. Dall’altra parte, invece, ottime prove per Mekowulu e Sokolowski.

Treviso parte schierando Russell, Logan, Sokolowski, Akele e Mekowulu, mentre la Reyer dà inizialmente spazio a De Nicolao, Stone, Tonut, Bramos e Watt.

Ad aprire il fuoco è l’ala polacca, che dopo aver mandato a vuoto il difensore realizza una facile tripla. Dall’altra parta Tonut risponde con due grandi penetrazioni, che regalano il primo vantaggio alla sua squadra. Dopo una serie di errori TVB torna a segnare con Mekowulu, che nell’altra metà campo subisce però la clamorosa schiacciata di Watt. La reazione della De’ Longhi non si fa attendere: Akele recupera un pallone, vola in coast to coast e inchioda la bimane in campo aperto, prima di assistere un altro canestro del suo compagno di reparto.

Di rientro dal timeout chiesto dal proprio allenatore, l’Umana risponde nel migliore dei modi firmando un parziale di 8-0, frutto della sua solita asfissiante difesa. David Logan si iscrive alla gara con un bel reverse, al quale segue un giro in lunetta di uno scatenato “Soko”. Negli ultimi minuti Venezia approfitta delle imprecisioni di TVB e, sfruttando la furia offensiva di un indomabile Tonut ed il buon apporto della sua panchina, chiude il primo periodo con un margine significativo (22-28).

La seconda frazione si avvia nel segno di Jeremy Chappell, ma dall’altra parte Carroll approfitta di un’amnesia difensiva di Daye e schiaccia il 24-30. Successivamente, capitan Imbrò pesca il taglio di Chillo per due facili, strappa la palla dalle mani di Casarin e serve Logan sottocanestro. Il playmaker siciliano, ormai in trance agonistica, realizza cinque punti in fila, che sommati all’and-one di Russell valgono il sorpasso dei padroni di casa (35-32). L’ex Crailsheim Merlins rimedia poi all’errore di un compagno conquistando un rimbalzo offensivo e convertendo un facile layup, prima di forzare De Nicolao ad un’infrazione di campo. Nel possesso che ne deriva Akele segna dal centro dell’area e guida la fuga dei biancoblù, alimentata dal tiro da oltre l’arco di Chillo. Uno stoico Tonut – 21 per lui nel solo primo tempo – manda a bersaglio l’ennesima conclusione della sua serata e costringe Menetti a spendere un timeout, sul punteggio di parità a quota 42. Treviso, tuttavia, non si scompone, e con un’altra tripla in transizione torna al comando del match. Nell’ultima azione del quarto Austin Daye realizza un floater di ottima fattura e accorcia il divario ad una sola lunghezza.

La ripresa è tutta in favore dei lagunari: grazie alla grinta di De Nicolao e alla solidità di Vidmar gli orogranata mettono alla testa avanti e provocano il terzo fallo di Sokolowski, unico fra i suoi capace di segnare nell’avvio di periodo. Dopo qualche minuto di difficoltà da ambedue le parti, la partita si riaccende grazie ancora alla classe di Tonut e alle giocate dell’asse Russell-Mekowulu. Un fortunato rimpallo premia lo stesso Vidmar, che conquista il rimbalzo offensivo, ne mette due e nell’altra metà campo subisce un fallo offensivo. Mekowulu, però, non ci sta: prima rifila una stoppata clamorosa a Chappell, poi manda a segno un tiro in allontanamento molto pregevole e infine si procura due liberi, che converte con successo (62-59). Nonostante i già citati problemi di falli, Menetti decide di lasciare sul parquet Sokolowski, scelta che si rivela vincente. L’ultimo arrivato in casa TVB, infatti, si rende protagonista con la sua difesa dura e con una tripla difficilissima. Il neoentrato Carroll si prende – e segna – un tiro estemporaneo da otto metri, che sommato ad una conclusione di ugual valore da parte di Mekowulu regala il massimo vantaggio alla De’ Longhi (71-63). Nel possesso finale TVB non riesce a trovare il fondo della retina: al trentesimo il tabellone recita 71-64 in favore della compagine della Marca.

Gli ultimi dieci minuti si aprono nel peggiore dei modi per Treviso, che dopo soli 47 secondi decide di richiedere un timeout, visto il parziale di 0-6 incassato. Il ritorno in campo, però, non gioisce a Imbrò e compagni: una sanguinosa palla persa di Akele si trasforma in una tripla aperta di Stone, alla quale segue un rocambolesco canestro di Davide Casarin. Successivamente, la buona difesa orogranata spedisce in campo aperto capitan Bramos, che indisturbato deposita il pallone del 71-77. Nonostante la stoppata di Daye su Sokolowski, Akele in contropiede mette i primi 2 punti di TVB nel quarto, dopo ben 4 minuti di gioco.

Il figlio del grande Darren segna e subisce fallo, ma un libero di Logan, una rubata di Mekowulu – leader della difesa nonostante i quattro falli personali – e un bel canestro di Russell pareggiano a quota 80. Tonut sembra non potersi fermare e firma l’81-84 a 35 secondi dalla fine della partita, ma il professore ruba il pallone dalle mani di Vidmar e procura un giro in lunetta per Mekowulu, che sbaglia però uno dei due tentativi (82-84). Anche De Nicolao converte un solo tiro libero, ma Daye guadagna il rimbalzo, subisce il (quinto) fallo del centro nigeriano, e porta la Reyer sul +5 (82-87). DeWayne Russell, come sempre l’ultimo a mollare, realizza a cronometro fermo e con grande astuzia subisce il fallo in attacco dello stesso Daye sulla rimessa di Venezia.

Con la palla in mano sul -3, però, TVB non riesce trovare fortune dalla lunga distanza ed è quindi costretta a rifugiarsi da Chillo, che indisturbato sotto canestro deposita il -1 (86-87) a 2 secondi dalla fine della gara. Sulla rimessa la De’ Longhi fa fallo immediato su Bramos, che segnando il primo e sbagliando di proposito il secondo chiude i conti sul punteggio di 86-88.



DE’ LONGHI TREVISO – UMANA REYER VENEZIA 86-88

(22-28; 49-48; 71-64)

TRV: Akele 6 (3/5, 0/1), Carroll 5 (1/1, 1/2), Chillo 9 (2/2, 1/1, 2/2), Imbrò 8 (1/2, 2/4), Logan 10 (2/7, 1/7, 3/6), Mekowulu 18 (4/6, 1/1, 7/8), Piccin NE, Russell 13 (5/7, 0/0, 3/3), Sokolowski 15 (2/6, 2/3, 5/6), Vildera 2 (1/1 da 2)

All.: Menetti

VEN: Bramos 7 (1/2, 1/5, 2/4), Campogrande, Casarin 4 (1/1, 0/0, 2/3), Cerella NE, Chappell 4 (1/2, 0/1, 2/2), Daye 11 (4/8, 0/4, 3/4), D’Ercole NE, De Nicolao 5 (2/2, 0/4, 1/2), Stone 6 (2/3 da 3), Tonut 27 (7/10, 3/6, 4/4), Vidmar 9 (4/6, 0/0, 1/1), Watt 15 (7/9, 0/0, 1/2)

All.: De Raffaele



Arbitri: Begnis, Quarta, Capotorto

Note Tiri liberi: TRV 20/25, VEN 16/22; tiri da 2: TRV 21/37, VEN 27/40; tiri da 3: TRV 8/19, VEN 6/23; rimbalzi: TRV 23+4 (Akele 6+1), VEN 25+11 (Stone 6+3); assist: TRV 13 (Russell, Logan, Imbrò, Sokolowski, Carroll 2), VEN 18 (Tonut 7)

Usciti per cinque falli: Mekowulu a 39’ 41’’ (82-85), Tonut 39’ 45’’ (82-87)