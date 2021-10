Treviso: da oggi scattano le misure antismog, ecco tutti i divieti

TREVISO - Da oggi, venerdì 1 ottobre, a Treviso scatta il blocco antismog. Quest’anno le limitazioni sarebbero dovute essere più stringenti ma la pandemia ha posticipato alcuni divieti, come il blocco dei veicoli diesel Euro4.



Ma attenzione nei periodi in cui le polveri sottili saranno sopra i limiti di legge per più giorni, con allerta arancione o rossa, scatterà il blocco fino alle auto diesel Euro 5.



Intanto da oggi al 17 dicembre sarà interdetta la circolazione, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30 agli autoveicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, ai veicoli diesel Euro 0, 1, 2 e 3, ai veicoli commerciali diesel Euro 0, 1, 2 ed 3 e ai ciclomotori e motoveicoli Euro 0. Tale limitazione alla circolazione viene identificata con il livello “nessuna allerta” (livello verde) che si verifica quando vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di Pm10 di 50 μg/m3.



Con quattro giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di Pm10, rilevato dalla centralina di via Lancieri di Novara, si passerà all’allerta arancio. In questo caso lo stop riguarderà tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, e lo si estenderà ai mezzi a benzina Euro 2 e ai diesel fino a Euro5, ai commerciali fino a Euro4, ai ciclomotori fino a Euro 1.



Il livello rosso scatterà con dieci giorni consecutivi di sforamento, ma allo stop si aggiungeranno solo i mezzi commerciali Euro 5, nella fascia oraria tra le 8.30 alle 12.30. Nell’ambito delle iniziative per il contenimento delle polveri sottili si terranno tre domeniche ecologiche, in programma il 10 ottobre, il 31 ottobre e il 21 novembre, con la pedonalizzazione completa della zona dentro le Mura.



PERCORSI AUTORIZZATI. Al fine di facilitare l’utenza sono stati autorizzati i percorsi lungo la tangenziale Sud, nel tratto della S.R.53 ricadente entro i confini comunali; lungo il percorso tra l’uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Strada Terraglio per raggiungere il cavalcavia della stazione dei treni e al ritorno eseguendo l’inversione di marcia utilizzando le bretelle laterali alla base dello stesso cavalcavia; si potrà inoltre circolare nel percorso tra l’uscita della strada tangenziale sud su via Cittadella della Salute per raggiungere l’ospedale Ca’ Foncello e i parcheggi a servizio dello stesso.



Sarà inoltre possibile raggiungere l’area “scalo Motta” per i veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico intermodale “strada-ferrovia”, dalla rotonda della tangenziale (S.R.53) uscita “via Antonio Borin”, percorrendo via Callalta, via Leonardo Da Vinci, via Umberto Sabata, via Bivio Motta e viceversa mentre da via Bivio Motta, percorrendo via Giacomo Zanella, viale Brigata Marche e via Bibano in direzione del comune di Carbonera.



In caso di violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione verrà comminata una sanzione amministrativa da 163 a 658 euro.