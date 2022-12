Treviso, da oggi riapre il cinema Corso: biglietti scontati

TREVISO - Riapre oggi, domenica 4 dicembre, il Cinema in centro storico a Treviso. Dopo lo stop forzato dallo scorso aprile, oggi il multisala riapre le porte con la proiezione dei primi film a prezzi speciali. Il cinema Corso nei giorni scorsi ha siglato un accordo per il passaggio della gestione tra la famiglia Amadio, proprietaria dello storico cinema, e don Elio Girotto, già a capo del Teatro Busan di Mogliano Veneto che subentra prendendo in affitto gli spazi.



L’offerta culturale del nuovo Corso è adatta a tutta la famiglia e per festeggiare la riapertura delle sale i biglietti dei film saranno ad un prezzo calmierato: 8 euro l’intero, 5 euro il ridotto. Le prime proiezioni oggi pomeriggio con i film “Belle e Sebastien-Next generation” in programmazione alle 15.30 e alle 16, “Top Gun: Maverick” in programmazione alle 16.30 e alle 20.30. Mentre mercoledì 7 dicembre sono in cartellone tre prime visioni: “Il gatto con gli stivali 2”, “Sì chef!-La brigade”, “Una mamma contro G.W. Bush” e “Una voce fuori dal Coro”.