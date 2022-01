Treviso, da giovedì tamponi su prenotazione ai Covid Point

TREVISO - Sono ormai 50mila i trevigiani alle prese con il Covid. Dall’ultimo bollettino di Azienda Zero anche oggi, domenica sono stati registrati altri 2.683 positivi in Provincia di Treviso.

La variante Omicron continua a infettare, ma i dati segnano un leggero calo, soprattutto sul fronte die ricoveri ospedalieri. Da domani intanto cambiano le modalità per effettuare i tamponi e, si spera, dimezzare le lunghe attese nei Covid point della Marca.



Da domani lunedì 24 gennaio, infatti, sarà attiva la nuova piattaforma regionale per la prenotazione on line del tampone di fine isolamento per i soggetti risultati positivi a un test effettuato nella Regione Veneto.



A partire da givoedì 27 gennaio potranno prenotare il tampone di fine isolamento nei Covid Point dell’Ulss 2, i trevigiani risultati positivi al test fino a 4 giorni antecedenti l’inizio delle nuova modalità di prenotazione. Per prenotarsi servirà il codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria che andranno inserite accedendo al sito dell’Ulss2 o alla piattaforma regionale.



I contatti di positivi e le persone con sintomatologia che devono effettuare un tampone per accertare l’eventuale presenza del Covid, in possesso rispettivamente di disposizione del Dipartimento di Prevenzione o di impegnativa del medico, continueranno ad avere accesso ai punti tampone senza prenotazione in fasce orarie dedicate finché la piattaforma non sarà implementata.



“Essendo i primi slot prenotabili disponibili da giovedì 27 gennaio, fino a mercoledì 26 gennaio l’accesso ai punti tampone dell’Ulss 2 continuerà con le attuali modalità, ovvero senza prenotazione”, precisa l’azienda sanitaria trevigiana. Da giovedì 27 gennaio, invece, le fasce orarie di accesso ai Covid Point saranno differenziate: dal lunedì alla domenica accesso con prenotazione dalle 8 alle 14 per i Covid Point di Altivole, Conegliano e Treviso, dalle 8 alle 12 per Oderzo. Dalle 14 alle 19 accesso senza prenotazione per Altivole e Conegliano, dalle 14 alle 21.30 per Treviso e dalle 12 alle 16.30 per Oderzo.

Gli utenti prenotati potranno presentarsi al massimo 15 minuti prima dell’orario prescelto. Agli utenti con accesso diretto sarà consentito l’ingresso 15 minuti prima dell’inizio della fascia oraria di riferimento (quindi dalle 13.45 ad Altivole, Conegliano e Treviso, dalle 11.45 a Oderzo). Si raccomanda il rispetto dell’orario di prenotazione al fine di non creare disagi e problemi alla viabilità



Bambini e ragazzi coinvolti negli screening scolastici continueranno ad accedere a Covid point dedicati negli orari indicati nel provvedimento scolastico.



Sempre da lunedì 24 gennaio i tamponi di fine isolamento per i soggetti precedentemente positivi o di fine quarantena per i contatti stretti di caso potranno essere eseguiti gratuitamente anche presso le farmacie e gli ambulatori dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta.

Qui il link per prenotare il tampone: https://marcatrevigiana.myprenota.it/tamponi-sorveglianza