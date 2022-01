Treviso, chiude la storica bottega Pinarello di Borgo Mazzini

TREVISO - Da domani piazza del Grano a Treviso non sarà più la stessa. Il commercio trevigiano perde un’altra bottega storica. Dopo 70 anni chiude lo storico negozio Pinarello in Borgo Mazzini, vera istituzione e punto di riferimento per gli sportivi di tutto il Veneto e non solo, da dove è partita la storia di successo imprenditoriale delle biciclette Pinarello.



La bottega era stata aperta, proprio in quella piazza, da Nani Pinarello e dalla moglie Ida nel 1952. Ora l’azienda ha deciso di portare tutto in viale della Repubblica a Fontane di Villorba, dove c’è la fabbrica e anche il nuovo store.