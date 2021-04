Treviso a caccia della sesta contro Sassari

TREVISO – Alle 12 di domani la De’ Longhi ospiterà il Banco di Sardegna Sassari, formazione di assoluto livello, ma reduce da un periodo non semplice. I ragazzi di coach Pozzecco, infatti, hanno dovuto far fronte ad alcuni infortuni, ma soprattutto a problematiche legate al Covid che hanno addensato il calendario e impedito a diversi giocatori di scendere in campo.

Ad ogni modo, i sardi si presenteranno al PalaVerde con l’obbiettivo di invertire la rotta e di confermare il quarto posto in classifica davanti alla Reyer e proprio a TVB.



ALL’ANDATA

Le due formazioni si sono sfidate lo scorso tredici dicembre al PalaSerradimigni, dove la Dinamo si impose con il risultato finale di 97-93. Decisiva la doppia-doppia di Burnell (20+10 rimbalzi), oltre che Bendzius e Bilan, autori di 17 punti ciascuno.

Ai veneti, invece, non bastarono i 25 dell’ex Logan ed i 20 di DeWayne Russell-



FORMAZIONI

TRV: Akele, Bartoli, Chillo, Imbrò, Lockett, Logan, Mekowulu, Piccin, Russell, Sokolowski, Vildera

All.: Menetti

SAS: Bilan, Bendzius, Burnell, Chessa, De Vecchi, Gandini, Gentile, Happ, Katic, Kruslin, Re, Spissu, Treier

All.: Pozzecco



Arbitri: Carmelo Paternicò, Andrea Bongiorni, Matteo Boninsegna



Questa la presentazione della sfida di David Logan, ex di turno:

«La partita contro Sassari sarà davvero importante per noi, sia per continuare a costruire la nostra fiducia come squadra sia per farci trovare al meglio per l’ipotesi di fare i playoff. Dobbiamo semplicemente continuare a giocare nel modo in cui lo abbiamo fatto nelle ultime gare, senza sentirci arrivati o pensare di aver già conquistato qualcosa. Mancano altre quattro partite, quindi dobbiamo solamente continuare a lavorare duro in allenamento, costruire e unirci ancora di più come squadra. E soprattutto farci trovare pronti per queste ultime partite a partire da questa domenica, ci piacerebbe finalmente battere una delle “big”, proviamoci con Sassari!».